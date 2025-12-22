IS-kysely: Antti Lindtman suosikki seuraavaksi pääministeriksi

Suomalaisten suosikki seuraavaksi pääministeriksi on SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman, selviää Ilta-Sanomien kyselystä.
IS:n kyselyn mukaan 21 prosenttia vastaajista toivoi Lindtmanista seuraavaa pääministeriä.
Toiseksi suosituin oli keskustan Antti Kaikkonen 12 prosentin kannatuksella. Kolmannella sijalla on tämänhetkinen pääministeri Petteri Orpo (kok.) 11 prosentin kannatuksella.
Perussuomalaisten puheenjohtajaa Riikka Purraa (ps) kannatti kyselyssä pääministeriksi 8 prosenttia.
Muista puheenjohtajista Minja Koskela (vas) ja Sofia Virta (vihr) saivat kumpikin seitsemän prosentin lukemat. Harry Harkimoa (liik) kannatti kolme prosenttia, Anders Adlercreutzia (r) kaksi prosenttia ja Sari Essayahia (kd) prosentti vastaajista.
IRO Research kysyi tutkimuksessa sitä, kuka eduskuntapuolueiden puheenjohtajista olisi paras seuraavaksi pääministeriksi. Vastaajia oli tasan tuhat. Tiedot kerättiin 28.11.–5.12. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.