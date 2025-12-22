Herkuttelu on tänä jouluna aiempaa kalliimpaa

Joulu kolkuttaa jo ovella. Ennusteet näyttävät siltä, että etelään ei ole tulossa valkeaa joulua tänäkään vuonna. Mutta niissä suomalaisissa joulupöydissä, joissa kinkku pitää edelleen pintansa joulupöydän kunkkuna voidaan olla tyytyväisiä.

– Kinkun hinta on noussut puoli prosenttia. Samalla suomalaisten ostovoima on kasvanut, niin voi hyvinkin sanoa, että olemme hyvinkin samoissa luvuissa kuin vuosi sitten, sanoo Suomen luonnonvarakeskuksen eli Luken erikoistutkija Hanna-Maija Karikallio Verkkouutisille.

Elintarvikkeiden hinnat ovat tänä vuonna nousseet kauttaaltaan noin kaksi prosenttia. Moneen joulupöytään kuuluvat laatikot ovat tänä vuonna myös saman hintaisia kuin viime vuonna.

– Jos ostaa itse vihannekset ja juurekset ja tekee laatikot itse, niin laatikot ovat jopa edullisempia kuin viime vuonna. Vihannesten hinnat ovat laskeneet noin viisi prosenttia viime vuoteen verrattuna, Karikallio sanoo.

Kalaa saa viime vuotta halvemmalla

Kalatuotteet kuuluvat perinteiseen suomalaiseen joulupöytään muodossa tai toisessa. Niidenkin hinta on laskenut tänä vuonna.

– Kalatuotteiden hinta on laskenut kaksi prosenttia tänä vuonna, Hanna-Maija Karimäki sanoo.

Samalla Karimäki muistuttaa, että kala ei ole vieläkään yhtä edullinen juhlapöydän herkku kuin aiemmin. Vielä vuosikymmenen vaihteessa kalatuotteiden hinnat olivat huomattavasti nykyistä matalammalla.

– Kalatuotteiden hinnat ovat nousseet vuosikymmenen vaihteen jälkeen noin kolmanneksella.

Esimerkiksi suomalaisten jouluherkkua kirjolohen mätiä on voinut saada noin 40 euron kilohintaan vuonna 2019. Tällä hetkellä kirjolohen mädin kilohinta on edullisimmillaan noin 60 euroa.

– Hinnoissa on nyt hienoista laskua, mutta pari vuotta sitten tullut piikki ei ole sulanut kokonaan pois.

Naudanlihan ja jälkiruokapöydän herkkujen hinnat ovat nousseet

Joulupöydässä on kahden kerroksen väkeä. Suurta laskua ei ole missään ryhmässä, mutta muutama selkeä nousija on. Naudanliha on ennätyksellisen kallista, joten jos joulunajan herkkuja on hankkimassa tarkan markan taktiikalla niin lihavalinnan ei kannata olla naudanlihaa. Oikein säästeliäs tinkii jälkiruoalla suklaasta ja kahvista.

– Naudanlihan hinta on yli viidenneksen eli 22 prosenttia kalliimpaa kuin viime vuonna. Suklaan hinta on noussut 25 prosenttia ja kahvin hinta on kolmanneksen korkeampaa kuin viime vuonna. Herkkuosaston tuotteet alkavat tuntua nopeasti lompakossa.

S- ja K-ryhmä julistivat kuluvan vuoden alussa hintakilpailun ja lupasivat alentaa pysyvästi tuotteiden hintoja. Toistaiseksi pysyvää laskua hintoihin ei ole tullut ja Karimaa ei usko, että sellaista on myöskään näköpiirissä.

Suomalainen kuluttaja ei tule saamaan joululahjaksi ennustetta, joka lupaisi ruoanhinnan merkittävää laskua. Toisaalta suuria nousujakaan ei liene luvassa.

– Hintoihin on tullut pysyvä tasokorotus, joihin kuluttajien pitää sopeuttaa omaa kulutustaan. Odotan ensi vuodelle maltillista kahden prosentin kasvua ruuan hintaan, Karimaa sanoo.