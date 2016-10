Turvamiehet löysivät vahingossa Manhattanin pommilaukun - veivät laukun, jättivät pommin kadulle

Syyskuussa New Yorkissa räjähti useiden painekattilapommien sarja.

Kaksi miestä löysi pommin sisältävän matkalaukun Manhattanilta viime kuussa. Miehet veivät laukun, mutta jättivät pommin kadulle. Miehet eivät olleet ketä tahansa, vaan sattuvat työskentelemään EgyptAirin turvamiehinä. Asiasta raportoi NY Times.

Poliisin tiedusteluaineistosta selvisi, että syyskuun 17. päivänä kaksi miestä löysi laukun West 27th Streetiltä New Yorkista. Vain hetkeä aikaisemmin West 23rd Streetillä oli räjähtänyt pommi, jonka takia 31 henkilöä haavoittui.

Videolla näkyy, kuinka miehet vetävät laukusta valkoisen muovipussin. Pussin sisällä oli painekattila, johon oli yhdistetty johtoja ja matkapuhelin. Miehet jättivät muovipussin jalkakäytävälle ja kävelivät pois matkalaukun kanssa. Pommi ei räjähtänyt, ja tutkijoiden mukaan onkin mahdollista, että miehet tietämättään tekivät siitä vaarattoman.

Pommi kuului osaksi lukuisten pommien sarjaa, jonka afgaanisyntyinen amerikkalaismies, Ahmad Khan Rahami, oli suunnitellut räjähtäväksi ympäri New Yorkia ja New Jerseyta.

Miehet on nyt tunnistettu. He ovat Hassan Ali ja Abou Bakr Radwan. He työskentelevät turvamiehinä EgyptAir-lentoyhtiöllä.

EgyptAirilta kerrotaan, etteivät miehet tienneet matkalaukun sisällöstä. He olivat löytäneet kattilan, mutteivat ymmärtäneet sen käyttötarkoitusta. Hassan Ali ei halunnut lennättää kattilaa Kairoon, joten hän jätti sen kadulle ja otti ainoastaan laukun.

– Näemme jatkuvasti New Yorkin kaduille jätettyjä tavaroita, joita kukaan ei halua. On normaalia ottaa niitä, lentoyhtiön edustaja totesi.

Miehiä ei ole voitu vielä kuulustella tapahtuneesta, sillä he lensivät seuraavana päivänä takaisin Kairoon. Yhdysvaltalaistutkijat lensivät perjantaina Kairoon, mutteivat tavoittaneet miehiä heidän vapaapäivänsä takia.