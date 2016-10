Barack Obama Donald Trumpista: "Itkupilli, joka tietää olevansa häviöllä"

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama totesi perjantaina Clevelandissa republikaanien presidenttiehdokas Donald Trumpin olevan "valittaja."

The Washington Times -lehden mukaan Obama sanoi Trumpin käyttäytyvän kuin "itkupilli, joka tietää olevansa häviämässä ja tekevänsä vaaleista niin ala-arvoiset kuin mahdollista."

– Trump esittää jatkuvasti tekosyitä sille, että hän saattaa hävitä, Obama totesi.

Presidentti Obama osallistui demokraattien presidenttiehdokas Hillary Clintonin kampanjatilaisuuteen Clevelandissa.

– On mielenkiintoista katsella ihmisiä, jotka puhuvat lujasti, mutta eivät käyttäydy siten. Jos olet luja ja sitkeä, et keksi tekosyitä, vaan pelaat peliä, presidentti sanoi.

Obama kommentoi myös Trumpin näkemyksiä siitä, että Hillary Clinton hyötyy maailmanlaajuisen eliitin tuesta työväestön kustannuksella.

– Siinä puhuu mies, joka on käyttänyt kaiken aikansa kulkien ympäriinsä ja yrittäen vakuuttaa kaikki siitä, että hän kuuluu maailmanlaajuiseen eliittiin, puhuen siitä kuinka hienoja hänen rakennuksensa ovat, kuinka luksusta ne ovat ja kuinka rikas hän on. Hänellä on ollut aikaa vain julkkiksille. Ja nyt hän käyttäytyy kuin populisti", Obama sanoi.