TE: Uusi tutkinto ratkoo Suomen talouden haasteita

Suomen talous sakkaa ja nuorten koulutusaste laskee, mutta suunta on käännettävissä. Näin uskovat suomalaisen liike-elämän konkarit Sari Baldauf ja Matti Alahuhta, jotka ovat keskeisiä taustavoimia Aalto-yliopistoon suunnitteilla olevan uuden kandiohjelman takana. Talouselämän mukaan ohjelma käynnistyy syksyllä 2027 ja hakee esikuvaa yhdysvaltalaisista huippuyliopistoista.

Uuteen kandiohjelmaan tullaan valitsemaan vuosittain 60 opiskelijaa. Opinnot yhdistävät tekniikan, talouden sekä taiteen ja muotoilun. Opiskelija ei joudu heti opintojensa alussa tekemään päätöstä opintojen suuntauksesta, vaan hän voi ensimmäisen vuoden jälkeen valita, valmistuuko tekniikan vai talouden kandidaatiksi. Kanditutkinnon jälkeen polku jatkuu Aallon maisteriohjelmiin.

Baldaufin ja Alahuhdan mukaan maailman ja työelämän murros vaatii entistä laaja-alaisempaa osaamista. Tekoäly, uudet teknologiat ja geopoliittiset jännitteet muuttavat työn sisältöjä nopeasti, eikä perinteinen siiloutunut koulutus enää riitä. Suomessa tilanne on heidän mukaansa hälyttävä: talous ei kasva, koulutustaso laskee ja nuorten tulevaisuudenusko on koetuksella.

– Nyt ollaan seisovissa vesissä, Nokian hallituksen puheenjohtaja Baldauf kuvaa.

Kaksikko vertaa nykyhetkeä 1990-luvun alkuun, jolloin Suomi ajautui syvään lamaan. Silloinkin synkkyydestä huolimatta Suomi löysi uuden suunnan, kun korkea teknologia ja osaaminen nostivat maan nousuun. Nyt tarvitaan heistä samanlaista rohkeutta ja kunnianhimoa.

Uuden ohjelman rahoitus perustuu osin yksityisiin lahjoituksiin. Baldauf ja Alahuhta ovat itse lahjoittaneet hankkeeseen merkittävät summat, ja mukana on muitakin elinkeinoelämän vaikuttajia. Taustalla on huoli siitä, että yliopistojen julkinen rahoitus on reaalisesti supistunut, samalla kun koulutuksen merkitys vain kasvaa.

Ratkaisuksi kaksikko tarjoaa toimintaa valittamisen sijaan. Uuden kandiohjelman tavoitteena on kasvattaa sukupolvi, jolla on teknistä ymmärrystä, taloudellista ajattelua ja luovaa ongelmanratkaisukykyä. Kun visio tulevaisuuden Suomesta on olemassa, syntyy heidän mukaansa ”tekemisen meininkiä.”

– Niin on yrityksissä ja niin on myös kansakunnan tasolla, Koneen entinen toimitusjohtaja Alahuhta päättää.