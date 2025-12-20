Ukraina iski drooneilla hyökkääjän alukseen ja öljynporauslauttaan

Ukrainan asevoimien erikoisjoukot kertoo iskeneensä perjantain ja lauantain välisenä yönä venäläiseen partioalukseen ja öljynporauslauttaan Kaspianmerellä. Erikoisjoukot kertoo asiasta Telegram-kanavallaan.
Erikoisjoukot käytti iskuihin drooneja. Ensimmäinen isku kohdistui Rubin-luokan partioalukseen, joka tunnetaan myös nimillä Ohotnik ja Projekti 22460. Kyseiseen alukseen iskeytyi operaation aikana useita drooneja.
– Nämä ovat nykyaikaisia venäläisiä partioaluksia, joita käytetään merirajan vartiointiin, partiointiin sekä merialueiden hallitsemiseen. Ne on varustettu aseilla ja varusteilla, joita voidaan käyttää monenlaisten tehtävien suorittamiseen rannikkovesillä, erikoisjoukoista kerrotaan.
Toistaiseksi tiedossa ei ole, kuinka pahasti alus vaurioitui iskussa. Iskussa julkaistussa mustavalkokuvassa kuitenkin näkyy, kuinka yksi drooneista lähestyy taivaalta aluksen komentosillan alapuolella olevaa osaa.
Tunnetun venäläisen sotabloggarin Voyennyi Osvedomitelin mukaan iskun kohteeksi joutunut alus olisi vuonna 2014 valmistunut Izmurud. Kanavan mukaan kyseessä oli sama alus, joka vuonna 2018 törmäsi tahallaan ukrainalaiseen sotilashinaajaan Asovanmerellä.
Venäjällä on tiettävästi käytössä 14 Rubin-luokan partioalusta. Rannikkovartioston palveluksessa olevista aluksista löytyy muun muassa laskeutumisalusta ja hangaari joko helikopterille tai droonille.
Isku ei jäänyt Ukrainan ainoaksi Kaspianmerellä, sillä samanaikaisesti Ukraina suoritti drooni-iskun myös Filanovskin öljy- ja kaasukentällä sijaitsevaan Lukoilin öljynporauslauttaan.
– Öljynporauslautta turvaa öljyn- ja kaasuntuotantoa, jonka vienti täyttää Venäjän budjettia ja rahoittaa sotaa, erikoisjoukoista kommentoidaan.
Iskun aiheuttamia vaurioita selvitetään erikoisjoukkojen mukaan paraikaa.
– Erikoisjoukot jatkavat epäsymmetrisiä toimia Venäjän sotilaallisen aggression pysäyttämiseksi, yksikön tiedotteessa luvataan.