Ukraina ja Portugali tiivistävät yhteistyötä meridrooneissa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Portugalin pääministeri Luís Montenegro tapasivat tänään Kiovassa. Maat ovat tiivistämässä meridrooneihin liittyvää yhteistyötään. Drooneja on tarkoitus tuottaa yhdessä kumppaneina.
– Tämä on yksi puolustuspyrkimystemme lupaavimmista osa-alueista tällä hetkellä. On tärkeää saada aikaan konkreettisia tuloksia, Zelenskyi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Presidentti painottaa, että Euroopalla on oltava riittävästi voimaa vastata laajasti erilaisiin uhkiin. Tässä modernit droonit ovat hänen mukaansa tärkeä puolustuksen väline.
Zelenskyi myös kiittää Portugalia sen panoksesta PURL-aloitteeseen, jolla Ukrainan on mahdollista ostaa amerikkalaisia aseita puolustukseensa. Portugali tuki niin ikään päätöstä eurooppalaisesta yhteislainasta Ukrainan hyväksi.
Erityisen kiitollinen presidentti on koulujen jälleenrakentamiseen liittyvästä yhteistyöstä.
– Olen kiitollinen Portugalille sen kunnioituksesta ja tuesta ukrainalaista yhteisöä kohtaan, Zelenskyi päättää.
Today, Ukraine and Portugal issued a joint statement on establishing a partnership for the production of maritime drones. We signed it together with the Prime Minister of Portugal, who is paying his first visit to Ukraine today. This is one of the most promising areas of our… pic.twitter.com/3TgKDxRQug
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 20, 2025