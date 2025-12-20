Verkkouutiset

Ukrainan ja Portugalin johtajat tapasivat Kiovassa. AFP / LEHTIKUVA / HANDOUT

Ukraina ja Portugali tiivistävät yhteistyötä meridrooneissa

  • Julkaistu 20.12.2025 | 19:00
  • Päivitetty 20.12.2025 | 19:00
  • Droonit, Ukraina
Maiden johtajat tapasivat Kiovassa.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Portugalin pääministeri Luís Montenegro tapasivat tänään Kiovassa. Maat ovat tiivistämässä meridrooneihin liittyvää yhteistyötään. Drooneja on tarkoitus tuottaa yhdessä kumppaneina.

– Tämä on yksi puolustuspyrkimystemme lupaavimmista osa-alueista tällä hetkellä. On tärkeää saada aikaan konkreettisia tuloksia, Zelenskyi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Presidentti painottaa, että Euroopalla on oltava riittävästi voimaa vastata laajasti erilaisiin uhkiin. Tässä modernit droonit ovat hänen mukaansa tärkeä puolustuksen väline.

Zelenskyi myös kiittää Portugalia sen panoksesta PURL-aloitteeseen, jolla Ukrainan on mahdollista ostaa amerikkalaisia aseita puolustukseensa. Portugali tuki niin ikään päätöstä eurooppalaisesta yhteislainasta Ukrainan hyväksi.

Erityisen kiitollinen presidentti on koulujen jälleenrakentamiseen liittyvästä yhteistyöstä.

– Olen kiitollinen Portugalille sen kunnioituksesta ja tuesta ukrainalaista yhteisöä kohtaan, Zelenskyi päättää.

Uusimmat
