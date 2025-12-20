Poliisi varoittaa huijauksista – uhreilta viety satoja tuhansia euroja

Huijausten uhreiksi joutuneilta ihmisiltä on viety satojen tuhansien eurojen edestä omaisuutta sen jälkeen, kun he ovat luovuttaneet verkkopankkitunnuksensa huijareille, kertoo poliisi tiedotteessaan.

Poliisi sanoo kirjanneensa lukuisia rikosilmoituksia tapauksista, jossa +39-alkuisesta puhelinnumerosta on tullut huijauspuhelu. Kyseinen koodi on Italian suuntanumero.

Vastattuaan puheluun uhreja on odottanut monissa tapauksissa nauhoite, jossa uhria on pyydetty painamaan 0-näppäintä yhdistääkseen puhelun asiakaspalvelijalle. Asiakaspalvelija on taas esittäytynyt pankin toimihenkilönä ja varoittanut, että uhrin tiliin kohdistuu uhka, tai että sieltä on tehty luvattomia maksuja.

Jos puhelu on katkennut, on joissain tapauksissa uhrille soitettu uudelleen käyttäen pikaviestisovellus Whatsappia.

Puhelut ovat poliisin mukaan kestäneet pitkään, ja niissä on hyödynnetty manipulaatiota. Lopulta useat uhrit ovat luovuttaneet verkkopankkitunnuksensa ja vahvistaneet maksutapahtumia.

Huijauksilla saatu rikoshyöty on poliisin mukaan huomattava, useita satoja tuhansia euroja.

Poliisi painottaa, että suomalaisten pankkien toimihenkilöt eivät käytä ulkomaalaisia numeroita tai Whatsapp-pikaviestisovellusta ottaakseen yhteyttä pankin asiakkaisiin. Pankit eivät myöskään koskaan tiedustele verkkopankkitunnuksia.

Huijausten välttämiseen onkin olemassa tehokas ohjenuora.

– Älä luovuta verkkopankkitunnuksiasi ulkopuolisille äläkä vahvista tiliäsi koskevia tapahtumia vahvistussovelluksilla, mikäli et ole täysin varma, että tämä on sinun tekemääsi tapahtumaan liittyvä vahvistus, tiivistää rikoskomisario Janne Sievänen Sisä-Suomen poliisilaitoksen valtakunnallisesta tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksiköstä.

– Vastatessasi puheluun varmistu, onko kyseessä perinteinen vai jollain pikaviestisovelluksella toteutettu puhelu, ja arvioi tämän jälkeen yhteydenoton luotettavuutta. Jos epäilet puhelun luotettavuutta, niin katkaise yhteys välittömästi