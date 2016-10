"Kukaan ei voita rehellisesti" - Venäjän armeijalle puhallettavia hävittäjiä ja tankkeja

New York Timesin reportaasi on otsikoitu Venäjän arsenaalissa uusi ase, ja se on ilmatäytteinen.

Sotilasinsinööri Aleksei A. Komarov sanoo, että trikeillä voitetaan suuret taistelut aina ja "kukaan ei voita rehellisesti". Hän johtaa Rusbal-kuumailmapalloyhtiötä, joka valmistaa myös Venäjän puolustusministeriölle puhallettavia tankkeja, hävittäjiä ja ohjuslaukaisimia.

Ilmalla täytetyt muoviset MiG-31 -hävittäjät näyttävät aidoilta vielä 150 metrin päästä, mutta katoavat tarvittaessa nopeasti ja kokonaan.

NYT:n mukaan Venäjän maskirovka- eli hämäys-taktiikalla on pitkät perinteet ja se on nyt tuotu uuteen kunniaan. Ideana on, ettei vastustajalle ikinä paljasteta totuutta ja vihollinen pidetään epävarmuuden tilassa.