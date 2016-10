Sunnivaltiot pelkäävät verilöylyä – Mosulin taistelut aiheuttavat valtavan pakolaisongelman

Irakin armeijan on tarkoitus vapauttaa pohjoisessa sijaitseva Irakin toiseksi suurin kaupunki, Mosul, terroristijärjestö Isisin vallasta.

Koska kaupungissa asuu noin miljoona ihmistä, taistelut saattavat aiheuttaa suuren humanitaarisen katastrofin.

YK on varoittanut, että Mosulista saattaa kehittyä suurin ja monimutkaisin humanitaarinen operaatio vuoteen. Ensimmäisten viikkojen aikana noin 200 000 ihmistä saattaa joutua pakolaisiksi.

– Perheillä on suuri riskiä joutua ristituleen ja tarkka-ampujien kohteiksi. Kymmenet tuhannet irakilaiset tytöt, pojat, naiset ja miehet saattavat joutua saarroksiin tai pidetyiksi ihmiskilpinä. Tuhannet saattavat joutua pakolla karkotetuiksi tai vangeiksi tulilinjojen väliin, YK:n humanitaaristen asioiden pääsihteeri Stephen O'Brian sanoi.

Pakolaisongelmaan on varauduttu pystyttämällä 27 leiriä ja hätämajoitusaluetta 60 000 ihmiselle.

Turkki haluaa osallistua operaatioon

Irakin hallitus on todennut, että ainoastaan Irakin armeijan joukot tunkeutuvat itse kaupunkiin.

Sunniväestön keskuudessa on ollut huolta siitä, että Mosulin valtaukseen osallistuisivat myös yksityiset shiiajoukot, mistä on ollut huonoa kokemusta. Shiiajoukot ovat kohdistaneet väkivaltaa sunniväestöön esimerkiksi Fallujassa.

Sunniväestön asema on herättänyt huolta ennen kaikkea Saudi-Arabian ja Turkin keskuudessa. Saudi-Arabian ulkoministeri Adel al-Jubeir varoitti, että Mosulissa tapahtuu verilöyly ja massamurhia, jos Irakin hallitus sallii shiiajoukkojen päästä kaupunkiin.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan toisti maanantaina Turkin halun osallistua Mosulin vapauttamiseen sekä diplomaattisiin neuvotteluihin vapautuksen jälkeen.

Erdoğan puolusti Irakin kritisoimaa Turkin joukkojen läsnäoloa Bashiqan leirillä pohjois-Irakissa toteamalla, että ei Yhdysvaltojakaan kutsuttu Irakiin 15 vuotta sitten.