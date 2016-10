Yrittikö Venäjä vallankaappausta Montenegrossa?

Montenegron poliisi on pidättänyt kymmeniä Serbian kansalaisia.

Erikoiset tapahtumat sävyttivät Montenegron kaksi viikkoa sitten sunnuntaina järjestettyjä parlamenttivaaleja. Maan turvallisuuspalvelu pidätti vaali-iltana 20 Serbian kansalaista, jotka olivat väitetysti suunnitelleet hyökkäyksiä valtion hallintorakennuksiin.

Pidätettyjen joukossa oli montenegrolaisten mukaan muun muassa Serbian poliisin erikoisjoukkojen entinen komentaja, kenraali Bratislav Dikic. Hän johtaa nykyisin kansallismielistä liikettä Serbian Novi Sadissa.

Serbiassa uutisiin reagoitiin ensin epäillen ja maan pääministeri Aleksandar Vucic vaati todisteita kaappausyrityksestä. Montenegron oppositio taas syytti vaalien ennakkosuosikkia, pääministeri Milorad Djukanovicia koko tapauksen järjestämisestä suosionsa kasvattamiseksi. Djukanovicin DPS-puolue voitti vaalit odotetusti.

Juttu sai lisää vauhtia kaksi päivää myöhemmin, kun Montenegron valtion järjestäytyneen rikollisuuden erityissyyttäjä Milivoje Katnic kertoi televisiohaastattelussa vaaliyön juonen yksityiskohtia.

Katnicin mukaan joukko Montenegron turvallisuuspalvelun univormuihin pukeutuneita asemiehiä aikoi hyökätä parlamenttitaloon ja avata sieltä tulen rakennuksen edustalla vaali-iltana olleita mielenosoittajia kohti. Näin isku olisi mennyt valtaapitävien piikkiin. Katnic väitti myös, että pääministeri Djukanovic aiottiin kaapata.

Ulkopolitiikan lehti American Interest on kerännyt tähän juttuunsa Montenegron vaalien tapahtumia. Lehti pohtii, tapahtuiko Montenegrossa Venäjän masinoima epäonnistunut vallankaappausyritys. Teorian tueksi mainitaan useita erikoisia ja mediassa vähälle huomiolle jääneitä tapahtumia viimeisten parin viikon ajalta.

Serbian pääministeri Alaksandar Vucic vahvisti yllättäen viime viikon maanantaina, että Montenegron pääministeri Djukanovic oli todella aiottu murhata. Pääministeri paljasti Serbian viranomaisten löytäneen omissa etsinnöissään 120 000 euroa käteistä ja Montenegron turvallisuuspalvelun univormuja. Lisäksi useita Serbian kansalaisia oli pidätetty tapaukseen liittyen.

Pääministeri teroitti lehdistötilaisuudessaan, ettei tapaukseen liittynyt ”poliitikkoja Serbiasta tai Montenegrosta”. Hän puhui kuitenkin epämääräisesti ”vieraan vallan turvallisuuspalveluista sekä idästä että lännestä”.

Serbialaisen Danas-päivälehden tietojen mukaan pidätetyillä oli ollut käytössään hienostuneita vakoilulaitteita. Joidenkin pidätetyistä on väitetty taistelleen Itä-Ukrainassa venäläismielisten separatistien joukoissa.

Varsinainen Venäjä-kytkös nousi esiin pari päivää myöhemmin. Korkeita hallituslähteitä siteeraava Danas kertoi torstaina, että Serbia on karkottanut salaa useita Montenegro-juoneen kytkettyjä Venäjän kansalaisia. Asiasta on uutisoinut myös venäläinen Kommersant.

Venäjän tiedustelupalvelun FSB:n entinen johtaja ja Venäjän turvallisuusneuvoston nykyinen johtaja Nikolai Patrushev matkusti yllätysvierailulle Serbian Belgradiin samalla, kun tieto karkotuksista tuli julki. Vaikka vierailusta ei ollutkaan kerrottu julkisuuteen, oli siitä väitetysti kuitenkin päätetty ennen Montenegron tapahtumia.

Maan ylintä johtoa tavannut Patrushev oli virallisesti maassa keskustelemassa Serbian ja Venäjän välisestä turvallisuusyhteistyöstä. Muun muassa Kommersantin lähteiden mukaan todellinen syy oli ”Montenegron tapaus”.

Venäjän ulkoministeriö ja Serbian sisäministeriö ovat kiistäneet väitteet venäläisten karkotuksista. Kun asiasta ja karkotettujen kytköksistä Montenegron ilmeiseen kumousyritykseen kysyttiin lehdistötilaisuudessa Serbian pääministeri Vucicilta, vastasi hän kuitenkin epämääräisesti vain, ettei ”kaikki kysymyksessä ole oikein, yksi osa on väärin”.

Erikoiset tapahtumat jatkuvat yhä. Serbian sisäministeri Nebojsa Stefanovic paljasti lauantaina, että pääministeri Vucic oli jouduttu kiidättämään turvaan tuntemattomaan paikkaan, kun hänen virka-asuntonsa lähellä olevasta metsiköstä löydettiin kätkettyjä kranaatteja ja ammuksia rynnäkkö- ja tarkkuuskivääreihin. Kätkössä oli myös sinko. Varusteet oli sijoitettu pääministerin virka-auton käyttämän tien varrelle, noin 50 metrin päähän jyrkästä mutkasta, jossa auto joutuu hidastamaan.

– On erittäin huolestuttavaa, että aseet oli sijoitettu tähän käänteeseen, jossa pääministerin auton on vähennettävä vauhtinsa minimiin. Etäisyys on ideaali tällaisille aseille, Stefanovic sanoi.

Sisäministerin mukaan pääministerin "fyysinen suojelu" ei enää riitä.

– Hän tarvitsee tiedustelupalvelun suojaa. Aion pyytää heiltä tietoja, Stefanovic totesi.

American Interest pitää todennäköisenä, ettei koko totuus Montenegron vaaliyön tapahtumista ja niiden kytköksistä Venäjään selviä koskaan.

Montenegron Nato-jäsenyysprosessi on parhaillaan käynnissä. Maan parlamentin on määrä vahvistaa liittymissopimus lähiaikoina. Naton jäsenvaltioiden odotetaan ratifioivan sopimuksen keväällä.

Venäjä on suhtautunut Montenegron Nato-suunnitelmiin varsin kriittisesti. Venäjän ulkoministeriö on luonnehtinut pikkuvaltion puolustusliiton jäsenyyttä ”avoimeksi vastakkainasetteluksi”. Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov on puolestaan uhannut Venäjän ryhtyvän vastatoimiin, kun Nato laajenee Montenegroon.