Angela Merkel puolustaa pakolaispolitiikkaansa ja kehottaa saksalaisia muistamaan historiansa

Saksan liittokansleri Angela Merkel puolustaa saksalaislehti Sächsische Zeitungille maahanmuuttopolitiikkaansa ja sanoo sen olevan koherenttia. Merkelin mukaan tarvetta suunnanmuutokselle ei ole ja sellaista hän ei aio tehdä.

Asiasta uutisoi tässä Deutsche Welle.

Merkel myöntää, että Euroopan ulkorajojen valvonta on tärkeää turvallisuuden kannalta. Hänen mukaansa nyt pyritään välttämään viime vuoden pakolaiskriisin uusiutuminen. 12 kuukauden työ on Merkelin mukaan vienyt asioita eteenpäin.

Merkelin liberaali maahanmuuttopolitiikka on saanut viime aikoina runsasta kritiikkiä jopa liittokanslerin oman puolueen sisällä. Saksaan saapuneiden pakolaisten määrä on viime aikoina vähentynyt huomattavasti, mutta kritiikki Merkeliä kohtaan on silti näkynyt muun muassa liittovaltion aluevaaleissa.

Merkel kehottaa saksalaisia myös olemaan unohtamatta historian opetuksia. Hänestä jotakin on tapahduttava, kun äärioikeistolaiset julistavat "Me olemme ihmiset" -slogania (We are the People). Kyseinen iskulause tuli tutuksi rauhanomaisissa mielenosoituksissa entisessä Itä-Saksassa 26 vuotta sitten ennen Saksojen yhdistymistä.

Liittokansleri kritisoi sitä, että äärioikeisto on ottanut iskulauseen käyttöönsä. Vapaassa yhteiskunnassa sloganin tulisi hänen mukaansa olla "Kaikki ovat ihmiset" (All are the People).

Itäisen Saksan osavaltio Saksissa ja erityisesti sen pääkaupunki Dresdenissä on esiintynyt suhteessa eniten rasistisia ja äärioikeistolaisia hyökkäyksiä. Osavaltio on kutsunut äärioikeistolaisia tahoja esittämään ratkaisuehdotuksia alueen tilanteen ratkaisemiseksi. Merkel kiittelee Saksin osavaltion toimintaa.

‒ Se on elävää demokratiaa, Merkel sanoo.