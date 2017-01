Istanbulin yökerhoiskusta epäilty ISIS-terroristi pidätettiin verissään ja mustelmilla

Istanbulin yökerhoiskusta epäilty Abdulkadir Masharipov on tunnustanut teon, ja hänen sormenjälkensä on yhdistetty iskupaikalta löydettyihin jälkiin. BBC:n tietojen mukaan Masharipov on koulutettu terroristi, joka oli saanut koulutuksensa Afganistanissa terroristijärjestö Isisin riveissä.

Masharipovin tiedetään olevan Uzbekistanin kansalainen ja saapuneen Turkkiin tammikuussa 2016.

Hänet onnistuttiin laajojen etsintöjen jälkeen pidättämään Istanbulissa maanantai-iltana. Pidätyksen jälkeen otetussa kuvassa Masharipovin kasvot ovat veressä ja mustelmilla ja paita verinen.

Istanbulin kuvernöörin Vasip Sahinin mukaan epäillyn neljävuotias poika ei ollut isänsä kanssa pidätyksen aikaan. Hänen mukaansa on selvää, että Masharipov toteutti iskun Isisin edustajana.

– Hänet koulutettiin Afganistanissa, ja hän puhuu neljää eri kieltä. Hän on hyvin koulutettu terroristi, Sahin sanoo.

Reina-yökerhon uudenvuodenaaton terrori-iskussa kuoli 39 ihmistä ja kymmeniä haavoittui. Isis ilmoittautui iskun tekijäksi ja tiedotti, että isku oli kosto Turkille sotilaallisesta puuttumisesta Syyrian tilanteeseen.