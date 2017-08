"Muutaman ohikiitävän hetken ajan Oval Officessa istui tyyni ja älyyn perustava johtaja"

Maclean's-julkaisussa on omistettu poikkeava uutisanalyysi USA:n presidentti Donald Trumpin ja presidentti Sauli Niinistön kohtaamiselle Valkoisessa talossa maanantaina.

Kirjoituksen otsikko on Donald Trump pääsi lähelle järkeä - siis fyysisesti.

– Muutaman ohikiitävän hetken ajan tyyni ja järkeen perustava johtaja istui presidentin vieressä Oval Officessa. Kontrasti oli silmiinpistävä, Maclean's aloittaa.

– Maailman vakaimman, rehellisimmän, menestyneimmän, rehellisimmän, asuttavimman, vähiten korruptoituneen, hyvin koulutetun, kirjastosta-lainaavan, heavy-metalia-rakastavan, tasa-arvoisen maitoa juovan maan presidentti puhui Valkoisen talon East Roomissa maanantaina, ja niin puhui Donald Trumpkin.

Kirjoittajan mielestä Donald Trump, "maailman ylivoimainen Angry Bird", muutti Suomen Sauli Niinistön kanssa pitämänsä "diplomaattisen pikadeitin" ja lehdistötilaisuuden paasaukseksi meksikolaisia huumesalakuljettajia, Naftaa ja tietysti Clintoneita vastaan.

– Samaan aikaan kun Niinistö, entinen valtiovarainministeri, pienen kaupungin poliisipäällikkö (nimismiehenä Kiskossa 1975, toim. huom.) ja sellaisten kirjojen kuin Ordinary People at the Mercy of Great Events (Hiljaisten historia, toim. huom.) kirjoittaja seisoi viileänä ja tyynenä kuin Lapin poro, Trump puolusti armahdustaan Arizonan sheriffi Joe Arpaiolle - joka ilmoitettiin Harveyn moukaroidessa Houstonia - ottaen puvuntakkinsa taskusta pitkän listan kirotuista konnista, jotka Bill Clinton ja Barack Obama myöhemmin vapauttivat.

Kirjoittaja arvostelee Trumpia lisää samaan tyyliin ja palaa sitten Suomen presidenttiin.

– Presidentti Niinistö, jolla ei ole osaa Nafta-pelissä, pienennettiin seinäkukkaseksi Trumpin käydessä läpi tavanomaista manifestiaan Meksikon vastaisista kirouksista

– Mutta suomalaisilla on oma mörkönsä rajallaan, joka antaa heille Venäjästä pitkän, syvän ja käytännöllisen tietämyksen, joka on syntynyt vuosisatojen läheisyydestä, hallinnasta, ja - tasan 100 vuotta sitten - paosta Venäjän hegemoniasta. Kun Vladimir Putin kääntää päätään, Sauli Niinistö tuntee hänen kuuman hengityksensä jopa ennen kuin Sarah Palin.

Kirjoittaja siteeraa Niinistön "ironisesti" kertomaa Vladimir Putinin tapaamista ja molempien lausumia siitä, etteivät kummankaan sotaharjoitukset Itämerellä ole ketään vastaan. Maclean'sin mukaan Suomi on kokoonsa nähden "korkeasti militarisoitu läntisten arvojen linnake Itämerellä, ja edelläkävijä lähes kaikissa maailman mittauksissa elintasosta, opetuksesta ja alkoholin kulutuksesta".

– Tämä ei ollut mennyt ohi Amerikan presidentiltä hänen toivottaessaan yhden maailman täysijärkisimmän tasavallan johtajan pitkulaiseen sisäiseen pyhäkköönsä (Oval Office, toim. huom.). 'Olin siellä 1990-luvulla', The Donald suki sulkiaan vieraalleen. 'Olin kuuluisa myös Suomessa silloin!'.