Sergei Lavrov: Washington sairastaa russofobian tautia

Sergei Lavrovin mukaan Yhdysvaltojen ja Venäjän on löydettävä tapoja tehdä yhteistyötä. Venäjän ulkoministeri Lavrov syyttää Yhdysvaltojen edellistä presidenttiä Barack Obamaa maiden välisten suhteiden kehnosta nykytilasta.

– Se, mitä meidän ja Amerikan välillä tapahtuu, ei todellakaan ole hyvä asia. Meitä rasittavat monet Obaman hallinnon ajalta jääneet asiat. Silloin tehdyt päätökset ovat nyt edessämme kuin tuli. Väistyvä Obaman hallinto oli shokissa vaalituloksen takia, Lavrov sanoo kurdien Rudaw-uutismedian haastattelussa.

– He halusivat käyttää jäljellä olevan aikansa Valkoisessa talossa pahojen asioiden tekemiseen. Heidän tavoitteensa oli ennen kaikkea Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteiden heikentäminen, hän jatkaa.

Lavrovin kommentit noudattelevat Venäjän ulkoministeriön linjaa. Ministeriön tiedottaja Maria Zaharova on aiemmin arvostellut Yhdysvaltojen nykyisen presidentti Donald Trumpin edeltäjää Obamaa kovin sanoin maiden välisten suhteiden heikkenemisestä.

Sergei Lavrov syyttää Yhdysvaltoja suoranaisesta Venäjän pelosta.

– Me ymmärrämme, kuinka vaikeaa se on, kun joku Washingtonissa haluaa ajatella loogisesti päästäkseen russofobian heihin tartuttamasta taudista. Uuden hallinnon valtaan astumisesta on mennyt jo niin monta kuukautta eikä kukaan silti ole tutkinut tätä asiaa - näyttänyt edes yhtä todistetta siitä, että Venäjä on sekaantunut Yhdysvaltojen sisäisiin asioihin.

Ulkoministeri viittasi mitä ilmeisimmin presidentti Donald Trumpiin ja laajaa mediahuomiota Yhdysvalloissa saaneeseen Venäjän vaalivaikuttamisoperaatioon.

Sergei Lavrov kuvaa amerikkalaisten toimintaa "hämmästyttäväksi" ja syyttää amerikkalaispoliitikkoja Venäjä-komplekseista.

– Uskon monien toimivan luonnonvastaisesti. Amerikkalaispoliitikot tietävät itse, ettei tämä ole hyvästä ja että heidän on jotenkin lopetettava tällainen ajattelu ja käytös Venäjää kohtaan.

Lavrov toistaa haastattelussa, ettei Venäjän vaalivaikuttamisesta ole todisteita. Hänen mukaansa Yhdysvaltojen median toiminta loukkaa Venäjää.