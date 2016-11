Hillary Clintonilla valtava etumatka latinoäänestäjissä – mutta ovat heikosti liikkeellä

CNN:n ovensuukyselyiden mukaan tummaihoisia äänestäjiä on 12 prosenttia, 11 prosenttia äänestäjistä on latinalaistaustaisia ja neljä prosenttia aasialaisia.

Vaalien alla on ollut paljon keskustelua siitä, nähdäänkö nyt latinoäänestäjien marssi uurnille. Sen on odotettu olevan ratkaiseva tekijä vaaleissa, joissa republikaanien ehdokas Donald Trump on puhunut tiukasti Meksikosta Yhdysvaltoihin kohdistuvaa laitonta maahanmuuttoa vastaan.

Ovensuukyselyiden latinoäänestäjien suurta marssia ei tullut. Neljän vuoden takaiseen verrattuna latinoäänestäjien määrä on kasvanut vain yhdellä prosenttiyksiköllä. Tummaihoisten äänestäjien määrä on pudonnut yhdellä prosenttiyksiköllä ja valkoihoisten äänestäjien määrä on pudonnut kahdella prosenttiyksiköllä.

Los Angeles Timesin mukaan Clintonin kannatus latinoäänestäjien keskuudessa on 65 prosenttia ja Trumpin kannatus samassa äänestäjäryhmässä 27 prosenttia. Vuonna 2012 presidentiksi valittu Barack Obama voitti latinoäänestäjien äänet 71 prosentilla.