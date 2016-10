Salainen kolumni paljastaa: Boris Johnson vastusti Brexitiä vielä keväällä

Iso-Britannian ulkoministeri Boris Johnson tuli tunnetuksi Brexitin suurena puolestapuhujana ja kannattajana. Nyt The Sunday Times on kuitenkin julkaissut Johnsonin viime keväänä kirjoittaman kolumnin, jossa tämä on ollut täysin toista mieltä.

The Sunday Times kirjoittaa, että Johnsonin kolumni jäi keväällä julkaisematta, mutta se on kirjoitettu vain kaksi päivää ennen kun Johnson ilmoittikin kannattavansa Brexitiä.

Johnson kirjoittaa kolumnissaan selväsanaisesti, että Iso-Britannian "tulisi olla tiiviisti liittoutuneena EU:hun."

Lisäksi Johnson kirjoittaa, että Brexit "saattaisi johtaa talouden shokkitilaan, Skotlannin itsenäistymiseen ja Venäjän aggressioihin."

Johnson ei ole toistaiseksi itse kommentoinut julki tullutta kolumnia.