Venäjän suurlähettiläs: Mitä ruotsalaiskone teki Kaliningradin rajalla?

Venäjän Ruotsin-suurlähettiläs Viktor Tatarintsev kommentoi Svenska Dagbladetin haastattelussa kovasanaisesti ruotsalaisen tiedustelukoneen lentoa lähellä Venäjälle kuuluvan Kaliningradin ilmatilaa.

– Anteeksi karkea kielenkäyttöni, mutta mitä hittoa ruotsalainen tiedustelukone tekee neljänkymmenen kilometrin päässä Kaliningradista? Tatarintsev sanoi.

Kysyttäessä, kokiko Venäjä ruotsalaislennon provokaationa, Tatarintsev vastasi myöntävästi.

– Miten muuten voit sen kokea?

Hän myös totesi, että Venäjä ei lähetä omia tiedustelukoneitaan Ruotsin rajalle.

Tatarintsevin haastattelu liittyi kaksi viikkoa sitten Itämeren yllä sattuneeseen tapaukseen, jossa venäläinen hävittäjä lensi erittäin lähellä ruotsalaista tiedustelukonetta ja pakotti sen muuttamaan suuntaansa. Tatarintsev sai tapahtuman seurauksen kutsun Ruotsin ulkoministeriöön, jossa ruotsalaiset ilmaisivat kritiikkinsä tapahtunutta kohtaan.

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist sanoo Dagens Nyheterin haastattelussa, että maalla on kaikki oikeus lentää kansainvälisessä ilmatilassa.

– Sitä eivät mitkään kirosanat muuta.

Hultqvistin mukaan kritiikki on perusteetonta niin kauan, kun toisen maan toiminta on kansainvälisen oikeuden mukaista. Hultqvist myös kutsuu venäläishävittäjän kahden viikon takaista lentoa provokatiiviseksi.

– Kun olemme kritisoineet Venäjää viime aikoina, kyse on ollut tilanteista, joissa he ovat lentäneet sellaisen etäisyyden päässä lentokoneistamme, että se on aiheuttanut turvallisuusriskin.