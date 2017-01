Harvinaiset kuvat näyttävät USA:n F-16 -hävittäjän ja venäläisen Suhoin koiratappelun taivaalla

Su-27:n Nato-kutsumanimi on Flanker.

Ilmailuun erikoistunut The Aviationist -sivusto on julkaissut alta löytyviä harvinaislaatuisia kuvia amerikkalaisen F-16 -hävittäjän ja Venäläisen Suhoi Su-27:n välisestä lähitaisteluharjoituksesta. Kaikkiin kuviin voi tutustua tämän linkin takaa.

Kuvat on ottanut Yhdysvaltojen legendaarisen Groom Laken lentotukikohdan taivaita tarkkaileva Phil Drake. Salaisten lentokoneiden testipaikkana tunnettua tukikohtaa kutsutaan myös usein nimellä Area 51.

Drake kuvasi koneet marraskuun alussa.

– Havahduin suihkumoottorin ääneen. Tarkkailin taivasta, kunnes näin pienen pisteen, joka paljastui kaukaa lähestyväksi korkealla lentäväksi sotilaskoneeksi, hän kertoo.

Kyse oli venäläisvalmisteisesta Su-27 -ilmaherruushävittäjästä. Koneessa ei ollut Draken mukaan mitään kansallisia tunnuksia tai muitakaan tunnusmerkkejä.

Seuraavaksi kone aloitti ”koiratappelun” paikalle lentäneen amerikkalaisen F-16 -hävittäjän kanssa. Hän kertoo erittäin ketterän Suhoin tehneen kaikkensa päihittääkseen amerikkalaiskoneen.

Kamppailu kesti pitkään.

– Katselin ihaillen, kun koneet taistelivat 25 minuuttia, ja nousivat sen jälkeen korkealle ja palasivat takaisin Groom Laken suljettuun ilmatilaan.

Harjoituksen tarkoitusta on vaikea tietää.

Yhdysvallat käyttää usein F-16 -koneita ilmasotaharjoitustensa vihollislentueissa. Tuolloin ”viholliset” pyrkivät jäljittelemään mahdollisten todellisten vastustajien käyttämiä taktiikoita, sensoreita ja jopa tapoja, joilla vastustajat maalaavat ja merkitsevät koneensa.

Kuvien perusteella harjoituksessa käytetty Suhoi oli maalattu Venäjän ilmavoimien suosimaan sinisävyiseen maastokuvioon.

The Aviationist huomauttaa, että Yhdysvaltojen ilmavoimat on myöntänyt ensi kertaa vuonna 2014, että Su-27 -koneita on pyritty jäljittelemään taisteluharjoituksissa käytetyissä skenaarioissa.

Yhdysvaltojen asevoimat on lentänyt Neuvostoliiton aikaisilla venäläiskoneilla jo vuosikymmeniä.

Amerikkalaistiedustelu, laivasto ja ilmavoimat pyörittivät jo 1960-luvulla useita huippusalaisia ohjelmia, joiden tarkoituksena oli arvioida kylmän sodan vihollisen ilma-aseen toimintaa, hankkia viholliskoneita ja kehittää parhaita tapoja taistella neuvostohävittäjiä vastaan mahdollisessa konfliktissa.