"Trumpin valinta valtava uhka Yhdysvalloille" – Foreign Policy -lehti asettui Clintonin tueksi

Amerikkalaisen Foreign Policy -lehden toimitus ottaa kantaa demokraattinen presidenttiehdokkaan Hillary Clintonin valinnan puolesta. Toimitus korostaa, ettei lehti ole ottanut koskaan aiemmin kantaa kenenkään ehdokkaan puolesta.

Toimitus kokee velvollisuudekseen tehdä selväksi, kuinka valtavan uhan republikaanien ehdokkaan Donald Trumpin valinta presidentiksi muodostasi Yhdysvalloille. Uhat liittyvät muun muassaan kansainväliseen talouteen, maailman turvallisuuteen ja Yhdysvaltojen liittolaisiin.

Lista syistä, joiden vuoksi Trump muodostaa suuren uhan, on toimituksen mielestä niin pitkä, että on järkyttävää, että Trump on suuren puolueen presidenttiehdokas.

Niillä aihealueilla, joihin Foreign Policy on erikoistunut, Trump on toistuvasti tuonut esille tietämättömyytensä kansainvälisten suhteiden perusasioista, puhumattakaan vivahteista, jotka ovat elintärkeitä diplomatian kannalta.

Trump on edistänyt Venäjän presidentin Vladimir Putinin kaltaisen tyrannin ja uhan johtajuutta, ja lisäksi hän on sallinut Venäjän sekaantua Yhdysvaltain vaaleihin. Hän on ensin antanut anteeksi Venäjälle ja sitten puolustanut Krimin miehitystä ja palkannut neuvonantajia, joilla on läheiset välit Venäjän presidenttiin ja hänen ystäviinsä.

Lisäksi Trump on puhunut välinpitämättömästi ydinaseista ja niiden käytöstä terroristeja vastaan, ja on tullut selväksi, kuinka vähän hän ymmärtää Yhdysvaltojen ydinasepolitiikasta.

Foreign Policyn toimitus huomauttaa, ettei yksikään uskottava republikaanisen puolueen ulkopoliittinen neuvonantaja ole liittynyt Trumpin tiimiin.

Lehden mukaan Trump vaarantaisi amerikkalaisen elämäntavan, vapauden ja liittolaiset, ja hänen holtiton käytöksensä on jo heikentänyt Yhdysvaltojen asemaa kansainvälisesti.

Sen sijaan Trumpin vastaehdokas Hillary Clinton on Foreign Policy -lehden toimituksen mielestä yksi parhaiten pätevöityneistä ehdokkaista ulkopolitiikan ja kansallisen turvallisuuden kysymyksissä sitten toisen maailman sodan.

Clinton on ensimmäisenä naisena, New Yorkin senaattorina ja ulkoministerinä osoittanut älykkyyttä, sitkeää työmoraalia, kykyä tehdä yhteistyötä yli poliittisten rajojen ja johtajuutta vaikeissa kysymyksissä.

Clinton on Foreign Policyn toimituksen mielestä laatuehdokas, joka on valmistautunut hyvin johtamaan Yhdysvaltoja.