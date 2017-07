Donald Trump: Venäjä on radioaktiivinen aihe

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoo keskustelleensa adoptioasioista Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Venäjä on kieltänyt amerikkalaisia adoptoimasta Venäjältä vastauksena Yhdysvaltojen Magnitski-pakotelakiin.

Trump selvittää pitkässä New York Timesin haastattelussaan pienimuotoista kohua herättänyttä toista tapaamistaan Putinin kanssa Hampurin G20-kokouksen päätösillallisilla. Epävirallisessa keskustelussa oli läsnä presidenttien lisäksi vain Putinin tulkki. Tieto keskustelusta tuli julkisuuteen vasta myöhemmin ja sen sisältöä on arvuuteltu.

Amerikkalaislehti on julkaissut kaikki kysymyksensä ja Trumpin niihin esittämät vastaukset tässä. Verkkouutiset keräsi alle Trumpin tapaamista koskevat kommentit kokonaisuudessaan.

– Melania (presidentin vaimo Melania Trump) istui toisella puolella pöytää, aivan toisessa päässä, todella kaukana. Hän istui Putinin ja jonkun toisen vieressä. En tiedä kenen. Hän istui Putinin vieressä, Donald Trump sanoo.

Hän kertoo, ettei hänen vaimonsa puhu venäjää.

– Ateria oli käynnissä. Menin moikkaamaan Melaniaa jälkiruoan tienoilla ja tervehdin samalla Putinia. Kyse oli oikeasti kohteliaisuuksista enemmän kuin mitään muusta. Keskustelu ei ollut pitkä, se saattoi kestää viitisentoista minuuttia. Puhuimme vain - asioista. Oikeastaan se oli todella mielenkiintoinen. Puhuimme adoptioista, Trump toteaa.

– Puhuimme Venäjän adoptioista. Kyllä. Olen aina pitänyt sitä mielenkiintoisena, koska hän lopetti sen vuosia sitten. Puhuin oikeasti hänen kanssaan Venäjän adoptioista, mikä on mielenkiintoista, koska se oli osa keskustelua, jonka Don (presidentin poika Donald Trump Jr.) kävi siinä kokouksessaan.

– Kuten olen sanonut - useimmat ihmiset, jotka soittavat ja sanovat, että "meillä on tietoja vastustajastasi"; uskon, että useimmat poliitikot - tapasin äsken paljon ihmisiä. He sanoivat (epäselvää), että "kuka ei suostuisi tuollaiseen tapaamiseen". He sanoivat äsken (lause jää kesken).

Tässä vaiheessa keskustelu kääntyy Donald Trumpin pojan kohuttuun kampanjan aikaiseen tapaamiseen venäläisjuristi Natalia Veselnitskajan kanssa. New York Times kysyy, viittaako Donald Trump kommentillaan äsken tapaamiinsa amerikkalaissenaattoreihin.

– Monet heistä. He sanoivat, "kuka ei menisi tuollaiseen tapaamiseen", hän vastaa.

Trump nuoremmalle kerrottiin kokousta pohjustavassa sähköpostissa, että Veselnitskajalla olisi raskauttavia tietoja Donald Trumpin vastaehdokkaasta Hillary Clintonista. Viestin mukaan tiedot olivat osa "Venäjän ja sen hallituksen tukea herra Trumpille".

– He - nyt on muistettava, että tämä tapahtui ennen kuin Venäjä oli kuuma aihe. Älkää unohtako tätä. Venäjä ei ollut silloin kuuma aihe. Se tapahtui melkein puolitoista vuotta sitten. Tilanne ei ollut silloin kuin, kuin se olisi radioaktiivista. Venäjä oli Venäjä, Trump sanoo.

Kun presidentiltä kysytään, mitä hän ajattelee poikansa saamasta sähköpostista, kääntää hän huomionsa entiseen vastaehdokkaaseensa.

– Hillary oli vastuussa nollauksesta. Joku sanoi tänään, ja luin siitä myös, että Hillary Clinton yritti päästä takaisin väleihin Venäjän kanssa. Hänen aviomiehensä (entinen presidentti Bill Clinton) piti puheen ja sai puoli miljoonaa taalaa samalla kun hänen vaimonsa oli ulkoministeri. Hän teki uraanisopimuksen, mikä on karmea juttu, samalla kun toimi ulkoministerinä, ja sai siitä paljon rahaa.

– Hän vastusti pakotteita. Hän oli täysin kaikkia Venäjä-pakotteita vastaan.

New York Timesin toimittajat kysyvät, milloin Clinton on sanonut tällaista.

– Näin sen äskettäin, näin sen äskettäin. Hän vastusti pakotteita. Hän vastusti vahvasti pakotteita, Trump vastaa.