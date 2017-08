Tältä näyttää Venäjän jättielokuva Krimin valtauksesta – Romeo ja Julia sodassa

Venäjällä saa syyskuussa ensi-iltansa romanssia ja toimintaa sekoittava elokuva Krim (traileri alla). Kyse on suuren budjetin filmistä, jossa nähdään runsaasti venäläistä sotilaskalustoa ja "Romeota ja Juliaa muistuttava rakkaustarina" Maidanin mielenosoituksiin osallistuvan naisen ja Krimin Venäjä-mielisiin kuuluvan miehen välillä.

The Guardianin mukaan ohjaaja Aleksei Pimanov kuvaa elokuvaansa kunnianosoituksena ukrainalaisille ja venäläisille upseereille, jotka malttoivat olla ampumatta toisiaan ja estivät verilöylyn Krimin valtauksen yhteydessä.

Elokuvaa tullaan tuskin levittämään Venäjän ja Valko-Venäjän ulkopuolelle. Ukrainassa filmiä pidetään lähinnä propagandana, jolla pyritään puolustamaan Venäjän toimia Krimillä ja sotaa Itä-Ukrainassa. Ukrainan Valko-Venäjän suurlähetystö on protestoinut Krimin trailerien esittämistä valkovenäläisissä elokuvateattereissa.

Aleksei Pimanov on kiistänyt propagandasyytökset. Hänen mukaansa elokuvan sankaritar on sympatiaa herättävä hahmo ja Maidanin kumouksellisten tavoitteiden aito tukija. On kuitenkin selvää, että Krim pyrkii maalaamaan Venäjän narratiivin mukaisen kuvan niemimaan valtausoperaatiosta.

Osa elokuvan rahoituksesta tuleekin Venäjän puolustusministeriöltä. Kunnia elokuvaideasta kuuluu puolestaan Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigulle.

– Juttelimme maaliskuussa 2014 ja tajusimme, että nämä tapahtumat ovat kansainvälisesti merkittäviä. Hän sanoi: koeta tehdä tästä elokuva, Pimanov selvitti.

Shoigun ministeriö järjesti rahoituksen lisäksi elokuvassa näkyvän venäläisen sotilaskaluston.