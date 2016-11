Miamissa varaudutaan väentulvaan Castron kuoleman jälkeen

Miamin viranomaiset valmistautuvat lisääntyvään maahanmuuttoon Kuuban entisen johtajan Fidel Castron kuoleman jälkeen.

CNN:n haastatteleman Alberto M. Carvalhon mukaan kouluissa varaudutaan "potentiaaliseen lapsi- ja aikuisopiskelijoiden tulvaan." Hänen mukaansa kaikki opiskelemaan tulevat toivotetaan tervetulleiksi.

Kuubasta Miamiin suuntautuva muuttoliike on ollut suuri jo vuosikymmeniä.

CNN:n mukaan on epäselvää, vaikuttaako Castron kuolema maahanmuuttoon jollakin erityisellä tavalla. Rajaviranomaisten mukaan tilastopiikki on ollut jo hetken nähtävissä. Tilastojen mukaan maahanmuuttajien määrä on noussut koko ajan, mutta tähän mennessä suurin piikki saavutettiin vuoden 2016 alussa, jolloin määrä oli hieman alle 15 500 henkilöä. Vuoden toisella kolmanneksella määrä putosi reiluun 15 000 henkilöön. Vielä vuonna 2014 maahanmuuttajien määrä pyöri 5000 henkilön tienoilla.

Asiantuntijoiden mukaan piikille on olemassa lukuisia syitä. Kaikkein olennaisin syy on se, että monet kuubalaiset pelkäävät asemansa maahanmuutossa heikkenevän, jos Yhdysvaltojen ja Kuuban suhteet lämpenevät. Tällöin asiantuntijoiden mukaan olennaista on se, kuka on Yhdysvaltojen johdossa.