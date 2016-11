95 prosenttia Britannian uusista työntekijöistä on maahanmuuttajia

Britanniaan on tullut eniten työvoimaa muualta sitten Euroopan unionin itälaajenemisen.

Työllisten määrä on tuoreiden lukujen mukaan kasvanut heinä- ja syyskuun välillä 454 000 uudella työntekijällä. Heistä peräti yli 430 000, eli noin 95 prosenttia, on maahanmuuttajia. Puolet uusista tulijoista on EU-kansalaisia.

Asiasta uutisoivan The Timesin mukaan vastaavia osuuksia on nähty viimeksi vuonna 2004, kun EU laajeni Itä-Eurooppaan.

Luvut ovat herättäneet etenkin Brexitin vastustajissa huolia Britannian riippuvuudesta ulkomaisesta työvoimasta. Taloustieteilijöiden mukaan Britannian työllisyysaste on niin korkea, että uusien työpaikkojen täyttyminen ulkomaisella työvoimalla on väistämätöntä.

– Luvut osoittavat jälleen kerran, että kun työttömyys on hyvin alhaalla, on valtaosa työvoiman ja samalla myös koko talouden kasvusta ulkomailta tulevan työvoiman varassa, itsenäisen NIESR -ajatushautomon taloustieteilijä Jonathan Portes sanoo.

Hänen mukaansa tästä voidaan päätellä, että merkittävät vähennykset maahanmuuttoon iskevät kasvuun ja sitä kautta myös valtion verotuloihin.