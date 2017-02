Brittiparlamentaarikot epäilevät hallituksen peittelevän Venäjän sekaantumista Brexitiin

Useampi työväenpuolueen poliitikko on lisännyt painetta Ison-Britannian hallitusta kohtaan, jotta se luovuttaisi tietoja Venäjän mahdollisista vaikuttamistoimista Ison-Britannian EU-eroäänestyksen alla.

Työväenpuolueen parlamentaarikko Ben Bradshaw haluaa tietää, rahoittiko Venäjä suoraan Brexit-kampanjan ei-leiriä.

– Hallituksemme tietää selvästi enemmin kuin he kertovat ja minusta on hieman epäilyttävää, että he eivät ole olleet avoimempia tämän suhteen. Itse asiassa hallitus on ollut vähemmän avoin kuin mikään läntinen demokratia, Bradshaw sanoi Business Insiderille.

Bradshaw'm mielestä brittiläisillä on oikeus tietää, sekaantuiko Venäjä viime kesän kansanäänestykseen Ison-Britannian EU-jäsenyydestä, jossa ei-leiri sai enemmän ääniä. Britannian parlamentti on päättänyt äänestyksen seurauksena käynnistää neuvottelut EU:sta eroamiseksi.

Kulttuurin, median ja urheiluasioiden komitea on käynnistänyt tutkimuksen liittyen valeuutisiin. Komiteasta vahvistettiin Business Insiderille, että he aikovat myös tutkia mahdolliset Venäjän kytkökset Brexit-äänestykseen. Sen sijaan Kansallisen turvallisuuden strategian komitealla ei ollut aikomuksia tarttua asiaan.

– On selviä todisteita Venäjän suorasta, turmeltuneesta sekaantumisesta vaaleihin Ranskassa, Saksassa, Yhdysvalloissa, ja väittäisin, että myös tässä maassa, toinen työväenpuolueen parlamentaarikko Chris Bryant sanoi parlamentissa tällä viikolla.

Business Insiderin mukaan ainakin kaksi muuta työväenpuolueen parlamentaarikkoa tukee vaatimuksia Venäjän roolin selvittämiseksi Brexitissä.