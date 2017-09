Tony Blair: Meidän on kunnioitettava kansanäänestystä, jotta voimme muuttaa sitä

Entinen pääministeri Tony Blair on allekirjoittanut nimeään kantavan instituutin laatiman raportin, jonka mukaan avoimet rajat -politiikka ei enää ole tarkoituksenmukaista Euroopassa. Raportissa vaaditaan tiukempaa sisäistä valvontaa ja EU:n vapaan liikkuvuuden sääntöjen muokkaamista.

Vaatimuksen hyväksyminen täyttäisi Britannian kansan tahdon, jonka se osoitti viime vuoden Brexit -äänestyksessä, mutta sallisi maan jäädä Euroopan unioniin, Blair sanoo.

Blair toteaa myös, että työväenpuolueen pitäisi tukea uutta lähestymistapaa.

The Guardianin mukaan Blairin väliintulo näyttää enteilevän muutosta Brexit-keskustelussa ja ratkaisevan talouden ja maahanmuuton välisen ristiriidan.

Tony Blairin mukaan hän "ei voi kuvitella kenenkään muun Britannian liittolais- tai kumppanimaan johtajan paitsi Donald Trumpin ajattelevan, että Brexit-päätös ei ole muuta kuin itsensä vahingoittamista".

Britannian pääministeri Theresa May on pitänyt maahanmuuton valvontaa ehdottomana Brexit-vaatimuksenaan, mutta EU on toistuvasti ilmoittanut, että Britannian on poistuttava yhteismarkkinoilta, jos se haluaa lopettaa EU:n kansalaisten vapaan liikkuvuuden.