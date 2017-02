Venäjän pelätään lähettävän joukkoja seuraavaksi tänne – "taistelimme siellä 1980-luvulla"

– Miehet, teillä on tilaisuus työskennellä kotimaanne hyväksi, todetaan Die Zeitin mukaan kuun vaihteessa Vkontakteen ilmestyneessä ilmoituksessa.

Vkontakte on suosituin sosiaalinen sivusto Venäjällä.

– 700 euron kuukausipalkka, jos jäätte päämajaan Venäjällä; 1 500 euron kuukausipalkka bonuksineen, jos teidät lähetetään ulkomaille. Onnen soturit (soldiers of fortune eli palkkasoturit), taistelkaa hyvin, ilmoituksessa lukee.

Die Zeit kertoo ilmoituksen julkaisijan kutsuvan itseään Ilja Ivanoviksi, ja hänen tehtävänään on rekrytoida palkkasotureita, jotka saatetaan asiantuntijan mukaan lähettää jopa Afganistaniin.

Ivanovin kerrotaan etsivän miehiä, jotka ovat halukkaita lähtemään uusille taistelukentille toimeenpanemaan Venäjän intressejä.

Die Zeitin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin allekirjoitti kaksi päivää ennen uutta vuotta lakimuutoksen. Lakimuutos koskee asevelvollisuutta Venäjällä. Laki astui voimaan 9. tammikuuta.

Englanninkielisen käännöksen mukaan muutoksen jälkeen jokaista asepalveluksen suorittanutta tai reservissä olevaa henkilöä pidetään Venäjän asevoimien jäsenenä, jos ”hän estää kansainvälisiä terroristitoimia Venäjän federaation alueen ulkopuolella”.

Die Zeit korostaa, että uusi laki koskee melkein kaikkia venäläismiehiä, koska suurin osa miehistä suorittaa asepalveluksen koulun jälkeen. Jos he taistelevat terroristeja vastaan, heidän katsotaan kuuluvan asevoimiin, vaikka he eivät virallisesti kuuluisikaan puolustusministeriön alaisuudessa oleviin sotilasyksiköihin.

Uuden lain katsotaan siten mahdollistavan venäläisten palkkasotureiden lähettämisen eri puolille maailmaa ja asevoimien turvautumisen yksityisten sotilasalan yritysten tukeen.

Die Zeitin journalistit loivat itselleen Vkontakte-tilin peitenimellä ja ottivat yhteyttä Ivanoviin esiintyen entisenä sotilaana Pavel Nikulinina.

Näin journalistit onnistuivat selvittämään, miten väitetty palkkasoturien koulutusohjelma toimii. Fiktiivinen Nikulin ja Ivanov lähettivät toisilleen useita sähköposteja ja puhuivat kaksi kertaa puhelimessa.

Die Zeitin mukaan on mahdotonta olla varma siitä, onko rekrytoijan oikea nimi Ivanov. Kaksi muuta lähdettä kuitenkin vahvisti lehdelle, että Ivanov rekrytoi heidät.

Lähteet vahvistivat, että uudet palkkasoturit koulutetaan sotilastukikohdassa Lounais-Venäjällä sijaitsevassa Molkinossa.

Moran Security Group RSB-Group ovat Venäjän tunnetuimpia yksityisiä turvallisuusyhtiöitä, jotka tarjoavat henkilöiden ja kohteiden suojaamiseen sekä sotilaskonsultointiin liittyviä palveluja.

Kummatkin yhtiöt kieltäytyivät vahvistamasta Die Zeitille työntekijöidensä osallistumisen ulkomaisiin konflikteihin palkkasotureina. Myös Venäjän puolustusministeriö kieltäytyi vastaamasta uutta lakia koskeviin kysymyksiin.

Palkkasotureista apua

Putin on vahvistanut asemaansa aseellisten konfliktien avulla. Putinin noustua valtaan Venäjä on käynyt Tshetshenian toisen sodan ja Georgian sodan. Sen jälkeen Venäjä on sekaantunut Ukrainan ja Syyrian sotiin.

Valtionmedia on esittänyt asevoimat positiivisessa valossa ja kertonut sotilaallisesta menetyksestä, mikä on nostattanut isänmaallisuuden tunnetta ja Putinin suosiota kansan keskuudessa.

Venäjällä on kuitenkin ongelmia tämän suhteen, sanoo German Council on Foreign Relations -ajatushautomon Venäjä-asiantuntija Stefan Meister.

Meisterin mukaan Venäjä tarvitsee suuret määrät joukkoja Ukrainan ja Syyrian konflikteja varten. Hän uskoo Venäjän sitoutuvan uusiin sotilaallisiin sitoumuksiin vuonna 2017, koska Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut laaja-alaista taistelua kansainvälistä terrorismia vastaan. Palkkasoturit voisivat olla tässä avuksi.

Meister korostaa, että puolustusministeriön on helpompi kiistää vastuu palkkasoturien kuollessa taistelukentällä. Putinin hallinnolla on ollut vaikeuksia aiemmin, kun julkisuuteen on vuotanut tietoja kuolleista venäläissotilaista Ukrainassa.

Toinen ongelma liittyy paikkoihin, joihin palkkasoturit mahdollisesti lähetettäisiin.

Die Zeitin journalistit kysyivät Ivanovilta, mihin Mikulin lähetettäisiin.

– En voi kertoa sitä. Mutta voit todennäköisesti selvittää sen itse. Armeijamme taisteli siellä 1980-luvulla. Siellä on paljon hiekka ja vuoristoa, Ivanov vastasi.

Kyse on siis mitä ilmeisimmin Afganistanista.

Meisterin mukaan Venäjä tukee Afganistania tällä hetkellä helikoptereilla sekä teknikoilla ja sotilaskouluttajilla.

– Jos Nato vetäytyy Afganistanista vuoden 2017 aikana, Venäjä saattaa huolestua, että maassa oleva terrorismi leviää. Ääriliike Taliban voisi horjuttaa Venäjän naapureita Keski-Aasiassa.