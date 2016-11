ISIS-varoitus Euroopalle: Turvallisuuspalveluiden oltava 10 kertaa valppaampina

– Eurooppaan palaavat jihadistit ovat ongelma. Isisin organisaatio on kovan paineen alla Irakissa ja Syyriassa. Siksi eurooppalaisten turvallisuuspalveluiden pitää olla kymmenen kertaa valppaampina kuin aikaisemmin, jotta ne voisivat estää mahdolliset iskut, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Wolfgang Mühlberger Verkkouutisille.

Mosulin ja Rakkan takaisinvaltausoperaatiot Isisiltä ovat parhaillaan käynnissä. Asiantuntijat pitävät selvänä, että jihadistit ajetaan pois Mosulista. Ainoastaan aikataulu on epäselvä. Myös Rakkan kaatumista pidetään todennäköisenä.

– Eurooppaan palaavien jihadistien motivaatio ryhtyä vahingollisiin toimiin on erittäin korkea, Mühlberger toteaa

– Samalla he voivat tehostaa taistelutahtoaan ja näyttää seuraajilleen, että he kykenevät edelleen iskemään, vaikka heidän pääkaupunkinsa on hyökkäyksen kohteensa.

Hänen mukaansa tiettyjen Euroopan maiden yllä siintää massiivinen terroriuhka, joka ei toistaiseksi ole heikentymässä.

– On olemassa riski, että Isis pyrkii helpottamaan tilannettaan tekemällä lisää terrori-iskuja Euroopassa. Se kuuluu heidän nihilistiseen luonteenlaatuunsa.