"Jouduimme helvettiin" – näin kävi Syyrian ISIS-vaimoille

Uutissivusto Buzzfeed haastatteli ulkomaalaisia naisia, jotka muuttivat Syyriaan ja menivät naimisiin Isis-jihadistien kanssa.

Yhdysvaltain tukemat, enimmäkseen Syyrian kurdeista koostuvat SDF-joukot ovat ottaneet kiinni useita Isisin ulkomaalaisjäseniksi epäiltyjä jihadisteja perheineen Pohjois-Syyriassa. Joukot taistelevat jihadisteja vastaan Raqqassa, joka on Isisin niin kutsuttu pääkaupunki.

Buzzfeed tapasi muun muassa Tunisiasta, Venäjältä, Libanonista ja Saksasta tulleita naisia lapsineen väliaikaisessa pidätyskeskuksessa, joka sijaitsee noin 64 kilometriä Raqqasta pohjoiseen. Naisia ei toistaiseksi syytetä rikoksista.

Aisha Khadad muutti lapsiensa kanssa Homsista Damaskokseen vuonna 2012, kun hänen miehensä kuoli Syyrian hallituksen tarkka-ampujan luotiin. Sen jälkeen hän muutti Raqqaan ja meni naimisiin Marokosta kotoisin olevan Isis-jihadistin kanssa. Kuusihenkinen perhe antautui kuusi viikkoa sitten. Perhe vietiin ensin Kobanen kaupunkiin. Khadadin aviomies siirrettiin myöhemmin muualle.

– Me etsimme paratiisia, mutta päädyimme helvettiin, Khadad sanoo.

Kiinniotetut naiset eivät myönnä kannattaneensa Isisiä. Heidän tarinoitaan on vaikea vahvistaa, ja naisten mukaan heidän aviomiehensä eivät olleet fanaattisia jihadisteja. Osa kertoo olleensa tietämättömiä miestensä toimista ja Isisin monista rikoksista. Kertomusten sanotaan olevan ristiriitaisia ja epäuskottavia.

– Tein elämäni suurimman virheen tullessani tänne, kertoo 29-vuotias Tunisiasta kotoisin oleva Khadija Omry.

Hän tuli Syyriaan toukokuussa 2013 tunisialaisen aviomiehensä ja lapsensa kanssa. Omryn aviomies kuoli taistelussa vuonna 2014. Omry meni sen jälkeen naimisiin toisen tunisialaisen jihadistin kanssa, kunnes koko perhe antautui Yhdysvaltain tukemille SDF-joukoille kuusi viikkoa sitten Raqqassa.

Vaikka naiset kertovat katuvansa muuttoaan Syyriaan, kukaan heistä ei ilmaissut juuri ollenkaan sympatiaa Isisin uhreja kohtaan. He pyrkivät välttelemään jihadistien hirmutekoihin liittyviä kysymyksiä.

– Luulin, että Isisiin liittyvät tarinat olivat lietsontaa islamia vastaan, selittää 19-vuotias indonesialainen Nour Khairadania, joka matkusti Raqqaan Turkin kautta elokuussa 2015.

– Me katsoimme videoita, jotka näyttivät, miten hienoa elämä on Isisin vallan alla. Me luulimme, että kaikki ”Islamilaisen valtioon” liittyvät negatiiviset tarinat olivat valetta. Kun rakastuu ihmiseen, näkee ainoastaan hyvät puolet. Silloin ei osaa kuunnella, jos joku kertoo, että tällä ihmisellä on huono vaikutus sinuun.