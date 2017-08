Ranskassa suurin kotiperäisen radikalismin uhka koko Euroopassa

Ranskaan on palannut taistelijoita Irakista ja Syyriasta.

Ranskan sisäministeri Gerard Collombin mukaan satoja jihadistitaistelijoita on jo palannut Ranskaan. Arvioiden mukaan 271 taistelualueilla toiminutta Isisin jäsenenä ollutta jihadistia olisi palannut jo takaisin.

Palanneista 217 ihmisestä 54 on alaikäisiä ja osa heistä on Ranskassa pidätettyinä. Kaikki palanneet ovat turvallisuusviranomaisten seurannassa. Newsweekin mukaan ministeri Collomb ei osannut kertoa lukua siitä, kuinka monta ranskalaista Syyrian ja Irakin alueella on kuollut taisteluissa.

Eri arvioiden mukaan jopa 1900 ranskalaista olisi ollut tekemisissä radikaalin islamistisen toiminnan kanssa Irakissa ja Syyriassa. Tiedot ovat peräisin vuoden 2016 puolivälistä.

Collombin mukaan terroriteon uhka on Ranskassa yhä erittäin korkea. Yksin tänä vuonna viranomaiset ovat estäneet jo seitsemän suunniteltua iskua. Suurin huolenaihe Ranskassa ovat kotiperäinen radikalismi, jota Isis ja Al-Qaeda koordinoivat muualta.

Ranskassa kotiperäisen terrorismin uhka on Euroopan unionin suurin. Ranskassa terrorisminvastaisten viranomaisten tarkkailulistalla on jopa 15 000 ihmistä. Korkean riskin yksilöitä on arviolta 4000.