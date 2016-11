Taistelu ISIS:n päämajasta alkaa – suomalaiskapteeni ei usko Venäjän voimien riittävän

Yhdysvaltain johtaman kansainvälisen koalition tukemat Syyrian kurdijoukot ovat todennäköisesti avainroolissa, kun Isisin pääkaupungikseen julistaman Rakkan vapautusoperaatio pian alkaa.

Näin arvioi Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja, kapteeni Juha Kukkola.

Kansainvälisen koalition käymä Isisin vastainen sota Irakissa ja Syyriassa alkoi syksyllä 2014. Jihadistit on ajettu ahtaalle Irakissa, jossa Isisin tärkeimmän kaupungin Mosulin vapautusoperaatio on parhaillaan käynnissä. Seuraavan suuren askeleen odotetaan tapahtuvan Syyriassa ja katseet ovat jo kääntyneet Rakkaa kohti.

Yhdysvaltain asevoimien mukaan paras tapa lyödä Isis on aloittaa samanaikaiset hyökkäykset sekä Rakkaan että Mosuliin. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä. Yhdysvaltain kerrotaan pohtivan kuumeisesti, miten Isis ajetaan pois Rakkasta. Puolustusministeri Ashton Carter sanoi viime viikolla, että Rakkan operaatio alkaa lähiviikkojen aikana.

Kapteeni Kukkolan mukaan enimmäkseen Syyrian kurdeista kootut SDF-joukot ovat Yhdysvaltain suunnitelmissa todennäköisin joukko, joka lähtisi saartamaan Rakkaa. SDF toimii Syyrian pohjoisosissa.

– SDF:n käyttöön liittyy ongelmia siinä mielessä, että Rakka on sunnimuslimien asuttama kaupunki. Kun SDF on pääosin kurdeista koostuva joukko, sitä ei välttämättä haluta käyttää varsinaisessa hyökkäyksessä kaupunkiin, mikä rajoittaa sen käyttöä muuhun kuin kaupungin saartamiseen, Kukkola kertoo Verkkouutisille.

– Samaisiin SDF-joukkoihin kuuluu kuitenkin myös muun muassa arabeja ja turkmeeneja, joita voitaisiin käyttää kaupunkiin hyökkäämiseen.

Turkki vastustaa kurdijoukkojen käyttöä

Jihadismin tutkija Atte Kaleva muistuttaa, että tilanne Syyriassa on paljon sekavampi kuin Irakissa.

– Ongelmaksi muodostuu se, että alueella ei oikein ole mitään sellaisia varteenotettavia ryhmittymiä, joita USA voisi luottavaisin mielin aseistaa, Kaleva sanoo.

Kaleva korostaa, Yhdysvalloilla ei ole Irakin armeijan kaltaista ystävällismielistä toimijaa Syyriassa.

Kapteeni Kukkolan mukaan myös Turkki voisi olla yksi toimija Rakkan operaatiossa. Ongelmana on kuitenkin Turkin nuiva suhtautuminen kurdien YPG-joukkoihin, jotka muodostavat SDF:n pääelementin. Turkki määrittelee YPG:n terroristiryhmäksi.

Kukkola korostaa, että Turkilla on käynnissä sotilasoperaatio ”Eufratin kilpi”. Sen tarkoituksena on ajaa Isis-jihadistit ja kurditaistelijat pois Pohjois-Syyriasta, joka on Turkin rajalla.

– Turkki on sidottu omaan maaoperaatioonsa ja vastustaa tietenkin sitä, että kurdit hyökkäisivät mihinkään suuntaan ja saisivat siten haltuunsa maa-alueita Syyrian puolella, Kukkola toteaa.

Turkki tukee Vapaan Syyrian armeijan (free Syrian Army FSA) joukkoja. FSA on Syyrian maltillisten kapinallisryhmien katto-organisaatio.

Kukkola suhtautuu kuitenkin Turkin ja FSA:n panokseen epäillen.

– Lyhyellä aikavälillä Turkilla ja FSA:lla on varmasti kädet täynnä töitä Isisin hallussa pitämän al-Babin kaupungin vapauttamisessa.

Venäjällä rajoitetut resurssit

Kukkolan mukaan Syyrian hallituksen asevoimilla ja Venäjällä on todennäköisesti rajoitetut resurssit osallistua Rakkan vapauttamiseen niin kauan kun taistelut Itä-Aleppossa ja Idlibissä jatkuvat.

– Lisäksi Syyrian asevoimien joukot ovat eri tietojen mukaan suhteellisen heikossa tilassa. Kunnollisia taistelutoimia suorittavat lähinnä liittolaiset eli libanonilaisten shiiamuslimien Hizbollah-järjestö, Iranin tukemat shiiajoukot ja venäläiset taustalla.

– Näen Syyrian hallituksen ja Venäjän joukkojen osallistumisen mahdollisena, mutta epätodennäköisenä. Heillä olisi varmasti haluja lähteä vapauttamaan Rakkaa ennen kuin joku muu tekee sen, mutta voi olla, että heillä ei ole siihen resursseja nyt. Tulevaisuudessa asiat voivat olla toisin.

Kukkolan mukaan SDF on tällä hetkellä todennäköisin toimija Rakkan vapautusoperaatiossa ottaen huomioon Turkin, FSA:n, Syyrian hallituksen ja Venäjän kiireet omissa operaatioissaan.

– Tämä on varmasti yksi todennäköisimmistä kehityskuluista. Vaikka tämä Rakkan operaatio julistettaisiin käynnistyneeksi seuraavien viikkojen sisällä, niin operaatiosta tulee ja pitkä ja sen aikana Syyriassa ehtii tapahtua paljon.

Kukkola uskoo, että kansainvälisen koalition sisällä operaatioon osallistuu myös amerikkalaisten erikoisjoukot.

– Pohjois-Syyriassa on ainakin 250 amerikkalaista eliittisotilasta, todennäköisesti enemmän.

Lisäksi Turkissa Incirlikin lentotukikohdasta ja Kyproksen Akrotiri -tukikohdasta sekä Persianlahden maissa olevista tukikohdista käsin voidaan käyttää koalition koneita.

– Eli samoja pommituslentoja, jota käytetään Isistä vastaa Irakin Mosulissa, voidaan kohdentaa Rakkaan. Rakkaahan on pommitettu jo koko sen ajan, kun Yhdysvaltain johtama Isisin vastainen operaatio on ollut käynnissä, Kukkola sanoo.

Isisin tulevaisuus

Kalevan mukaan Isisin tulevaisuus Lähi-idässä on toistaiseksi epäselvä.

– Kysymykseen siitä, minne jihadistit menevät, jos ja kun joutuvat vetäytymään Rakkasta, on vaikea antaa suoraa vastausta, Kaleva kertoo.

Hän pitää Isisin tappiota takaiskuna globaalille jihadiliikkeelle, mutta muistuttaa ideologian kestäneen lähihistorian aikana hyvin tappioita.

– Jostain löytyy aina turvapaikka jihadistisen liikkeen taistelijoille. Neuvostoliiton jouduttua vetäytymään Afganistanista 1989 jihadistit löysivät uusia taistelutantereita Bosniasta, Tshetseniasta, Sudanista, Saudi-Arabiasta jne.

Kalevan mukaan Jemenissä parhaillaan käynnissä oleva ja kaiken aikaa kiihtyvä konflikti voisi tarjota tällaisen kohteen.

– Jihadiliikkeen sisällä saudien kuningashuone mielletään niin sanotusti Lännen sylikoiriksi ja täysin epäislamilaisiksi. Saattaa siis hyvinkin olla mahdollista, että jihadistit siirtyvät Syyriasta Jemeniin taistelemaan shiialaisia (eli heidän retoriikassaan uskosta luopuneita) hutheja vastaan, mutta samalla taistellen myös Saudi-Arabian johtaman liittoutuman epäislamilaisia Lännen vasalleja vastaan, Kaleva toteaa.