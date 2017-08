Pohjois-Korean "tuomiopäivän hotellia" on rakennettu 30 vuotta, nyt sen julkisivu avattiin

Ryugyong-hotellin siluetti on vaikuttava.

Rakennustelineet Pohjois-Korean korkeimman rakennuksen ympärillä purettiin viime viikolla. 105-kerroksisen Ryugyong-hotellin rakentaminen aloitettiin vuonna 1987 ja Newsweekin mukaan se oli täyteen harjakorkeuteen noustessaan vuonna 1992 ainoa yli 100-kerroksinen rakennus Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Rakennus oli alun perin tarkoitettu valmistuvaksi vuonna 2012, jolloin sen oli määrä juhlistaa maan ikuisen johtajan, Kim Il-Sungin 100-vuotissyntymäpäivää. The Telegraphin mukaan pyramidimainen hotellihanke on viivästynyt useita kertoja ja länsimaisessa mediassa se on nimetty tuomiopäivän hotelliksi.

Syyskuussa 2012 pekingiläinen matkatoimisto Koryo Tours järjesti rakennukseen ensimmäisen ohjatun matkan. Tuolloin rakennus seisoi luurankomaisena ja paljaana. Matkatoimiston mukaan näky oli kuitenkin henkeäsalpaava, vaikka rakennus olikin keskeneräinen.

Hotelliin oli määrä tulla 3 000 huonetta, pyöriviä ravintoloita, asuntoja ja konferenssitiloja. Suunnitelmia typistettiin lopulta 150 huoneeseen, kauppoihin, juhlasaleihin, toimistoihin ja ravintoloihin.

Hotellin julkisivu on tällä viikolla avattu pjongjangilaisten katsottavaksi. Ulkoseinään on asennettu propagandamainos, jossa sanotaan Pohjois-Korean olevan “rakettivalta”. Tällä viitataan Pohjois-Korean viimeaikaisiin ohjuskokeisiin.