Iskeekö Pohjois-Korea Havaijille? "Ei pidä jäädä odottamaan"

Havaiji on Yhdysvaltojen osavaltio pohjoisella Tyynellämerellä.

Yhdysvaltain pitäisi päivittää ohjuspuolustusjärjestelmiänsä Tyynellämerellä, koska Pohjois-Korealla voi pian olla kyky hyökätä Havaijille ja tuhota Yhdysvaltain sotilastukikohtia. Näin arvioi Institute for the Analysis of Global Security -tutkimuslaitoksessa työskentelevä politiikan tutkija Ariel Cohen.

Yhdysvalloilla on maalle sijoitettuja ohjustentorjuntaohjuksia Kaliforniassa ja Alaskassa Havaijin puolustamista varten.

Cohenin mukaan nämä ohjukset eivät kuitenkaan pysty kunnolla puolustamaan Yhdysvaltain aluetta Tyynellämerellä Pohjois-Korean mannerten välistä ballistista ohjusta vastaan.

Amerikkalaisvirkamiehet uskovat, että Pohjois-Korea saa lähitulevaisuudessa rakennetuksi mannerten välisen ballistisen ohjuksen.

Havaijilla sijaitsevassa Yhdysvaltain laivaston tukikohdassa kehitellään Aegis Ashore -ohjuspuolustusjärjestelmä.

Cohenin mukaan puolustusministeriön pitäisi välittömästi päivittää mantereelle sijoitettu Aegis Ashore, jotta Yhdysvallat kykenee puolustautumaan mahdollista Pohjois-Korean aggressiota vastaan.

– Kansallisesta turvallisuudesta vastaavien johtajien mukaan USA:n pitää lähteä siitä, että Pohjois-Korealla on pian kyky iskeä mannerten välisillä ballistisilla ohjuksilla. Ja tällä alalla ”pian” voi tarkoittaa 5-10 vuodessa, ellei aiemmin, Ariel Cohen sanoo Washington Free Beacon -uutissivustolle.

– Kysymys kuuluu, pitääkö meidän odottaa, kunnes Pohjois-Korea tekee onnistuneen ohjuslaukaisun tietääksemme, että heillä on kyky siihen. Vastaus kuuluu, että ei.

Hänen mielestään Havaijin Aegis Ashore ja sota-alusten Aegis-ohjuspuolustusjärjestelmät voisivat suojata Havaijin saaria ja länsirannikkoa Pohjois-Korean mahdollisia ohjushyökkäyksiä vastaan.