Emmanuel Macron presidentiksi: Yhdessä me pääsemme pelkojemme yli

Emmanuel Macronista tuli sunnuntaina virallisesti Ranskan presidentti. Virkaanastujaispuheessaan Macron lupasi palauttaa Ranskan vahvan kansainvälisen aseman.

– Ranska on vahva vain, jos se on myös menestyksekäs. Ranska on malli muulle maailmalle vain, jos se on esimerkillinen, Macron julisti puheessaan.

– Me annamme ranskalaisille takaisin toivon tulevasta ja ylpeyden siitä, mitä he ovat.

Macron vetosi puheessaan myös Ranskan kokemiin terrori-iskuihin ja kannusti kansalaisia olemaan vahvoja, uutisoi BBC.

– Koko maailma tulee kiinnittämään huomionsa Ranskaan ja siihen, mitä täällä sanotaan, sillä yhdessä me tulemme pääsemään pelkojemme yli.

– Yhdessä me olemme esimerkkejä ihmisistä, jotka tietävät, kuinka omia arvoja ja periaatteita vahvistetaan – arvoja demokratiasta ja tasavaltaisuudesta.

Macron totesi maailman tarvitsevan Ranskaa enemmän kuin koskaan. Minun mandaattini tulee antamaan ranskalaisille takaisin uskon omaan itseensä.

– Ranska tulee aina olemaan vapauden ja ihmisoikeuksien maa, jotta rakentaisimme rauhaa tulevaisuudessa.

Macron päätti puheensa Vive la France -huutoon.