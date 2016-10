Kuka iskee ensimmäisenä ISIS:n päämajaan? USA:n sanotaan pelaavan aikaa

Isis on julistanut Syyriassa sijaitsevan Rakkan pääkaupungikseen.

Syyriassa sijaitsevan Rakkan kaupungin, jonka Isis on julistanut pääkaupungikseen, eristäminen voi alkaa jo kahden viikon kuluttua, kertoo The Daily Beastin haastattelema Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamies.

Tällä hetkellä ilmassa on kuitenkin paljon kysymyksiä liittyen Rakkan operaatioon; mitkä joukot menevät kaupunkiin sisään piirityksen jälkeen? Miten Yhdysvaltain johtama kansainvälinen liittouma valitsee, mitkä sen sotaakäyvistä liittolaisista osallistuvat hyökkäykseen?

Virkamiesten mukaan Yhdysvaltain asevoimien pitää viimeistellä Rakkan taistelusuunnitelma. Yhdysvaltain johtaman koalition mukaan taistelu Rakkasta alkaa pian kurdien YPG-joukkojen johdolla. Turkki on puolestaan vannonut pysäyttävänsä YPG:n.

Kansainvälisen liittouman tukemat Irakin hallituksen joukot ja kurdien Peshmerga-taistelijat aloittivat Pohjois-Irakissa sijaitsevan Mosulin takaisinvaltauksen kuusitoista päivää sitten.

Yhdysvaltain asevoimien mukaan paras tapa lyödä Isis on aloittaa samanaikaiset hyökkäykset sekä Rakkaan että Mosuliin.

Yhdysvalloilla ei ole kuitenkaan Irakin armeijan kaltaista ystävällismielistä toimijaa Syyriassa. Yhdysvaltain tehokkain maajoukko Isisin vastaisessa taistelussa Syyriassa on ollut kurdien YPG-taistelijat.

Virkamiesten mukaan YPG olisi ainoastaan yksi osa Rakkan ”eristämisessä”. Tarkoituksena on saartaa kaupunki ja estää jihadistien kulkemien Rakkaan ja sieltä pois.

Virkamiehet korostavat, että YPG-taistelijat eivät menisi kaupunkiin sisään. Kyse on myönnytyksestä Turkille, joka luokittelee YPG:n terroristiryhmäksi. YPG kuuluu SDF-joukkoihin (Syrian Democratic Forces), joihin kuuluu myös arabitaistelijoita. Yhdysvaltain mukaan SDF:n arabitaistelijoiden on tarkoitus mennä sisään Rakkaan.

Buzzfeed-uutissivuston mukaan Turkki aloitti aikaisemmin Yhdysvaltain tuella joidenkin arabitaistelijoiden kouluttamisen Rakkan valtausta varten.

Rakkan valtauksen suunnittelu on aiheuttanut eripuraa Yhdysvaltain ja sen Nato-liittolaisen Turkin välille, vaikka molemmat ilmoittavat haluavansa tuhota Isisin Syyriassa. Puolustusvirkamiesten mukaan Yhdysvallat ja Turkki ovat aloittaneet keskustelut Rakkan vapauttamisesta.

Maiden välit ovat kiristyneet entisestään sen jälkeen, kun Yhdysvallat hiljattain ilmoitti sitoutuneensa tekemään yhteistyötä YPG:n kanssa.

Turkilla on käynnissä sotilasoperaatio ”Eufratin kilpi”. Sen tarkoituksena on ajaa Isis-jihadistit ja kurditaistelijat pois Pohjois-syyriasta, joka on Turkin rajalla. Turkki vaatii, että Rakkan vapautus tehdään millä keinoilla hyvänsä ilman YPG:tä.

Yhdysvaltojen sanotaan ostavan aikaa Rakkan operaation suunnitteluun ilmoittamalla, että YPG-taistelijat eivät mene sisään kaupunkiin.

– Tämä kuulostaa siltä, että USA pelaa aikaa. USA haluaa joidenkin maajoukkojen etenevän kohti Rakkaa, jotta Mosulin operaatio saisi tukea. Tällä hetkellä näin ei ole ja USA tekee kaikkensa ennen kuin uusi hallinto aloittaa virkakautensa, sanoo Study of War -tutkimuslaitoksen Syyria-asiantuntija Jennifer Cafarella.

Puolustusministeri Ashton Carter sanoi viime viikolla, että Rakkan operaatio alkaa lähiviikkojen aikana. Ministeri ei kuitenkaan kertonut, onko kyse kaupungin eristämisestä vai vapauttamisesta.