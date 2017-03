Amerikkalaiskenraali huolissaan ISIS:n huippuluokan sotajeepeistä: Ammattitason taistelupanssarointi

Isis kehittyy koko ajan panssaroitujen ajoneuvojen rakentamisessa, kertoo The Daily Beast.

USA:n johtaman kansainvälisen koalition joukot saivat hiljattain Mosulissa haltuunsa vuoden 2015 Jeep-ajoneuvon, jota oli muunneltu suuresti.

– Ajoneuvo on merkittävä, koska se on panssaroitu ammattimaisesti, toteaa Isisiä vastaan Irakissa taistelevan koalition komentaja, kenraaliluutnantti Steve Townsend.

Ajoneuvon suunnittelu kertoo jihadistien hankkimista taidoista sen jälkeen, kun Isis valloitti alueita Irakissa ja Syyriassa. Sittemmin Jihadistit ovat menettäneet paljon alueita, ja heidät on ajettu ahtaalle.

Jihadistien pelätään perääntyessään vievän taitonsa ja osaamisensa mukanaan Lähi-itään, Afrikkaan ja länsimaihin.

Isisiltä takavarikoidun Jeepin panssarointi on hitsattu huolellisesti. Katolle on tehty luukku konekivääriampujalle, ja ajoneuvon sivupanssareissa on ampuma-aukot matkustajia varten.

– Näiden ominaisuuksien vuoksi ajoneuvo erottuu tavallisista romuista, joilla Irakissa yleensä ajellaan, kertovat yksityiset sotilasasiantuntijat Stijn Mitzer ja Joost Oliemans.

Mosulin vapautusoperaatio aloitettiin lokakuussa. Irakin armeijan joukot valtasivat Itä-Mosulin tammikuussa ja aloittivat hyökkäyksen Länsi-Mosulin valtaamiseksi helmikuussa.

Irakilaisjoukot ovat tunkeutuneet syvälle Isisin hallitsemiin Mosulin kaupungin länsiosiin. Jihadistit on saarrettu vanhaankaupunkiin. Irakin joukot ovat vallanneet tärkeitä virastoja ja hallintorakennuksia.