Ulkomaalaiset omistavat lähes kolmasosan Suomen tuulivoimasta

Suomen tuulivoimakapasiteetista oli viime vuoden tilastojen mukaan 31 prosenttia ulkomaalaisomistuksessa.

Ulkomaalaisten omistajien joukossa on Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan pitkään uusiutuvan energian parissa toimineita vakaita keskieurooppalaisia yrityksiä ja rahastoja, jotka ovat erikoistuneet vihreisiin investointeihin.

– Nämä toimijat tuovat näkemyksiä eri markkinoilta ja alan kansainvälisestä kehityksestä vahvan suomalaisomistuksen tueksi, yhdistyksen järjestöpäällikkö Heidi Paalatie kertoo tiedotteessa.

Suomalaiset omistavat maamme tuulivoimakapasiteetista 69 prosenttia. Suurimmat omistajat ovat TuuliWatti Oy 24 prosentin osuudellaan, Taaleri Pääomarahastot Oy:n 13 prosentin osuudella ja EPV Tuulivoima Oy:n 8 prosentin osuudella.

Suomen tuulivoimaloista on 49 prosenttia tanskalaisen Vestaksen toimittamia. Toiseksi eniten Suomeen voimaloita on toimittanut saksalainen Nordex, jonka osuus voimaloista on 23 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaalla lähes puolet kapasiteetista

Tuulivoimaloita on rakennettu yhteensä viiteentoista suomalaiseen maakuntaan. Koko kapasiteetista 44 prosenttia sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, ja kaikissa Pohjanmaan alueen maakunnissa on yhteensä 60 prosenttia kapasiteettista. Lapin maakunnassa on kapasiteetista 17 prosenttia ja Satakunnassa 13 prosenttia.

Suomen Tuulivoimayhdistyksestä kerrotaan, että Pohjois-Pohjanmaan kolmas vaihemaakuntakaava on parhaillaan suunnittelussa ja siinä tullaan mahdollisesti esittämään lisää tuulivoimalle varattuja alueita.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylitarkastajan Tuukka Pahtamaan mukaan selkeät viranomaisohjeistukset ovat tärkeitä tuulivoiman sijoittamisessa.

– Esimerkiksi valtioneuvoston meluohjearvot ja ympäristöministeriön tuoreet linjaukset linnustovaikutusten arviointiin ovat tervetulleita työkaluja, joiden avulla määritetään voimaloiden sijoittamista, hän kertoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen tiedotteessa.