Näin paljon silmälaseista keskimäärin maksetaan

Näkemisen ja silmäterveyden toimialan yhdistyksen mukaan silmälasien hankintaan keskimääräisesti käytetty rahamäärä on hieman kasvanut parin viime vuoden aikana.

Yhdistyksen teettämän kyselyn mukaan suomalaisen silmälasit maksavat keskimäärin 377 euroa.

Suomalaiset myös omistavat yhä enemmän silmälaseja, ja yhä useammalla on vähintään kahdet lasit. Vain yhdet lasit omistavien osuus on laskenut vuoden 2008 kyselyn 58 prosentista 46 prosenttiin. Neljät tai useammat lasit omistavien määrä on kasvanut viidestä prosentista 11 prosenttiin.

Suomalaisista lähes 70 prosenttia käyttää silmälaseja joko jatkuvasti tai silloin tällöin. Yli 70-vuotiaiden ikäryhmässä laseja käyttävät jo lähes kaikki. Naiset ovat miehiä säännöllisempiä lasien käyttäjiä.

Piilolinssejä käyttää joko säännöllisesti tai silloin tällöin 5 prosenttia vastaajista.

Vastaajista 85 prosenttia kertoi ostaneensa viimeksi silmälasinsa optikkoliikkeestä kotimaasta. Verkkokaupasta oli viimeksi lasit ostanut vain alle prosentti vastaajista. Sen sijaan kolmannes piilolinssien käyttäjistä on tehnyt linssiostoksia verkosta.

Kyselyn teki Taloustutkimus syyskuun alussa ja siihen vastasi 1018.