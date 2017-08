Rosatom: Uusi ydinvoimalayksikkö ensi vuonna käyttöön Sosnovy Borissa

Leningradin ydinvoimalan uudessa voimalayksikössä on aloitettu laitteiston kuumatestaus. Se on Rosatomin mukaan käyttöönottotöiden viimeinen merkittävä vaihe ennen voimalaitoksen kytkemistä sähköverkkoon.

Laitos sijaitsee Suomenlahden rannalla Sosnovy Borin kaupungissa 40 kilometriä länteen Pietarista.

Kuumatestauksen aikana tarkastetaan tuotantolaitteiston ja teknisten järjestelmien suorituskyky sekä valmius ydinpolttoaineen lataukseen ja varsinaiseen työkäyttöön. Toimenpide kestää 30 päivää ja sen aikana suoritetaan 78 erilaista testiä.

Onnistuneesti toteutettu testaus on Rosatomin mukaan merkittävää VVER-1200-reaktorihankkeen kannalta, sillä kyseessä on referenssihanke moniin Venäjän ulkopuolella rakennettaviin ydinvoimalaitoksiin. Muun muassa Fennovoiman ydinvoimalaitos on tarkoitus varustaa VVER-1200-reaktoreilla.

Leningradin ydinvoimalan ensimmäisen uusi yksikkö on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2018 ja toinen yksikkö vuonna 2019.

Yhteensä ydinvoimalaan rakennetaan neljä uutta yksikköä, jotka korvaavat vanhat RBMK-reaktoreilla toimivat yksiköt. Ensimmäisen vanhan yksikön alasajo aloitetaan vuonna 2018.