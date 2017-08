Panimojuomien kotimaanmyynti laski – "Olutvero laskettava Viron tasolle"

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa oluen, siiderin ja long drink -juomien kotimaanmyynti oli 219,0 miljoonaa litraa. Juomien myynti laski 2,6 miljoonaa litraa eli 1,2 prosenttia edelliseen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritykset myivät olutta kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 186,7 miljoonaa litraa. Myynti laski 1,7 prosenttia.

Siideriä myytiin 14,4 miljoonaa litraa ja kasvua oli 0,8 prosenttia. Long drink -juomia myytiin 17,8 miljoonaa litraa. Myynti kasvoi 3,6 prosenttia.

Veronkorotukset eivät kasvata verotuottoa

Alkoholiveroa on korotettu Suomessa 2010-luvulla kaksi kertaa. Korotuksien tarkoituksena on ollut valtion verotulojen lisääminen. Veronkorotukset eivät kuitenkaan ole kasvattaneet alkoholiverosta saatavia tuottoja.

Viimeisimmän veronkorotuksen jälkeen vuonna 2014 valtio sai alkoholiverotuottoja vielä 1,394 miljardia euroa, mutta seuraavana vuonna tulot tippuivat 1,356 miljardiin euroon.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton mukaan alkoholijuomien matkustajatuonti on syönyt alkoholiveron tuotot. Ala on arvioinut, että matkustajatuonnin vuoksi valtiolta jää saamatta vuosittain noin 300 miljoonaa euroa pelkästään alkoholiverotuottoja.

Viro korotti olutveroaan heinäkuussa, mutta vero on alle puolet Suomen verotasosta. Suomen olutvero on edelleen EU:n korkein. Suomen olutvero 4,7-tilavuusprosenttisella oluella on 1,51 euroa litraa kohti ja Viron olutvero on vastaavasti 0,73 euroa litraa kohti.

Virolle jää lisäksi etua matalamman arvonlisäveron, panttiarvon ja pienempien työvoimakustannusten takia. Viron naapurissa Latviassa olutvero on vain yksi seitsemäsosa Suomen tasosta. Litraa kohti vero on vain 0,21 euroa.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Elina Ussan mukaan panimojuomien osalta verokorotukset ovat kiihdyttäneet matkustajatuontia.

Olutta, siideriä ja long drink -juomia tuotiin Suomeen matkustajatuontina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viimeisimmän matkustajatuontitutkimuksen mukaan yhteensä 57,7 miljoonaa litraa. Toukokuun 2016 ja huhtikuun 2017 välisenä aikana panimojuomien tuonti kasvoi yli 11 prosentilla edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Suurin osa juomista tuodaan Virosta ja laivoilta.