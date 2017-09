Elokuu toi puhtia myös käytettyjen asuntojen kauppaan

Uusien asuntojen kauppa kävi vilkkaasti myös elokuussa. Kauppatahti oli selvästi viime vuotta vilkkaampaa muuten paitsi rivitalojen osalta.

Elokuussa myös vanhojen asuntojen kauppa osoitti piristymisen merkkejä. Käytettyjen kerrostaloasuntojen kauppa vilkastui ja myös rivi- ja omakotitalojen kauppa palasi kasvu-uralle. Käytettyjä asuntoja välitettiin elokuussa lähes seitsemän prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Elokuun kauppaluvut toivat kaivattuja positiivisia uutisia käytettyjen asuntojen kaupan puolelle. Toivotaan, että tahti jatkuu nousujohteisena myös loppuvuonna. Käytettyjen asuntojen kaupan piristyminen on tärkeää koko asuntokaupalle, koska käytetyt asunnot muodostavat Suomen asuntokaupan suurimman kokonaisuuden, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila.

Myös uudet asunnot ovat edelleen alkuvuonna löytäneet hyvin ottajansa, joiden kauppa on kasvanut tammi-elokuussa yli 50 prosenttia vuodentakaisesta. Uusien asuntojen kauppa oli tammi-elokuussa kasvussa kaikissa asuntokategorioissa. Esimerkiksi kerrostaloasunnoissa kauppa kasvoi vuodentakaisesta yli 60 prosenttia.

Uusien asuntojen puolella asuntotyypeistä heikoimmin eli reilu kymmenen prosenttia edellisvuodesta kasvoi uusien rivitaloasuntojen kauppa.

Käytettyjen asuntojen puolella kaupan tahti on ollut rauhallisempi, mutta elokuu näytti kevään lopun rauhallisemman tahdin jälkeen piristymisen merkkejä. Elokuun erityinen ilonaihe olivat KVKL:n mukaan käytetyt omakotitalot, joiden kauppa lisääntyi vuodentakaisesta reilu 11 prosenttia.

Niin ikään käytettyjen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppamäärät lisääntyivät reilut viisi prosenttia edellisvuodesta. Elokuun piristyminen vahvisti käytettyjen asuntojen kauppakertymää siten, että tammi-elokuun kertymä ylitti lähes kahdella prosentilla edellisvuoden tason.

Asuntokauppa on käynyt hyvin etenkin suurimmissa kaupungeissa.

Vanhojen asuntojen puolella kauppatahti on rauhallisempi. Vuosi alkoi lupaavasti, mutta vanhojen asuntojen kauppatahti vaimeni jonkin verran toisella kvartaalilla. Erityisesti tämä koski rivi- ja omakotitaloasuntoja.

Kerrostaloasuntojen myynti kävi alempana huhtikuussa, mutta se palautui edellisen vuoden tasolle touko-kesäkuussa ja ponnisti jälleen plussalle heinäkuussa. Elokuussa käytettyjen kerrostaloasuntojen kauppa on vilkastunut. Samoin myös rivi- ja omakotitalojen kauppa palasi kasvu-uralle.

Käytettyjen asuntojen kaupan tärkeintä yksittäistä artikkelia eli käytettyjä kerrostaloasuntoja välitettiin tammi-elokuussa yhteensä noin 21 100 kappaletta, mikä on reilu 3,6 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Käytettyjä omakotitaloja on tammi-elokuussa välitetty yhteensä lähes 8950 kappaletta, mikä on yli kaksi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Käytetyistä asuntotyypeistä heikoimmin on elokuussa käynyt rivitalokauppa. Sen kokonaismäärä ylsi alkuvuonna lähes 9700 kappaleeseen, mikä oli noin 1,5 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-elokuussa.

Yhteensä käytettyjä kerros-, rivi- ja omakotitaloja välitettiin tammi-elokuussa yhteensä vajaat 39 750 kappaletta.

Tiedot perustuvat Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton valtakunnalliseen KVKL-HSP –kauppatietopalveluun.