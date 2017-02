"Kreikan velka on räjähtävällä polulla"

– IMF on päivittänyt Kreikan talousennusteet. Viesti ennusteissa vahvistaa aikaisempia käsityksiä. Kreikka ei tule maksamaan velkojansa. IMF:n mukaan velka on räjähtävällä polulla. Kreikalla oli nimellisesti julkista velkaa noin 180 prosenttia suhteessa BKT:hen vuoden 2015 lopussa, kirjoittaa työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto Verkkouutisten blogissa.

Vuonna 2060 velkaa olisi jo 275 prosenttia pitkän aikavälin skenaarioissa. Samaan aikaan EU:n ennusteiden mukaan Kreikan väestön on pitkän aikavälin laskussa.

– Jos vuonna 2060 velkaa olisi lähes kolme kertaa BKT, samaan aikaan väestömäärä maassa olisi yli 20 prosenttia alhaisempi kuin tänään. Lisäksi EU:n sisällä oleva periaate ihmisten vapaasta liikkuvuudesta mahdollistaa koko ajan koulutettujen kreikkalaisten maastamuuton. Ihmisten voivat muuttaa maasta pois jättäen julkisen sektorin velat entistä pienemmän väestön maksettavaksi, Murto toteaa.

Murton mukaan muiden euromaiden ja IMF:n myöntämät tukilainat ovat pitkäaikaisia ja korkotaso alhainen. Vaikka Kreikalla on erittäin paljon velkaa suhteessa talouteensa, sen velanhoitokulut eivät ole tällä hetkellä erityisen suuret.

– Lainaeriä erääntyy kuitenkin ajoittain. Tämä tarkoittaa, että Kreikalle pitää myöntää uuttaa lainaa, jotta se voi hoitaa vanhoja lainoja pois. Seuraavat isot lyhennykset, yhteensä seitsemän miljardia euroa, ajoittuvat heinäkuulle. Käytännössä nämä erät ovat keino kiristää Kreikkaa euromaiden haluamalle tielle.

Murto muistuttaa Kreikan olevan velkavankeudessa niin kauan, kun se joutuu vyöryttämään velkaa eteenpäin muiden maiden tuella.

– Tämän vuoden neuvottelut päätynevät todennäköisesti siten, että Kreikalle myönnetään seuraavat velkaerät ja vanhoja velkoja ei leikata.

Vaihtoehtoina tälle olisivat Murton mukaan iso velkasaneeraus tai euroero, josta etenkin saksalaiset huippupoliitikot keskustelevat entistä laajemmin.

– Isoon velkasaneeraukseen ei löytyne vielä poliittista halua. Kreikka halutaan pitää kaidalla tiellä ja edellisistä isoista velkataisteluista on poliittisesti liian lyhyt aika. Tämä tullee vastaan vasta seuraavien päättäjäsukupolvien aikana.

Euroero olisi Kreikalle yksi vaihtoehto. Saksalaisten lisäksi USA:n uusi hallinto pitää vaihtoehtoa esillä. Murto korostaa että jatkuva spekulaatio euroerosta on kuitenkin maalle myrkkyä.

– Niin kauan kuin on realistinen mahdollisuus Kreikassa olevan varallisuuden muuttumiseksi drakmoiksi, kaikilla varakkailla kreikkalaisilla on syy siirtää varallisuutta ulos maasta, jos se vain on mahdollista.