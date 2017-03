Vihreiden ryhmäjohtaja: Puolustusbudjetin kasvattaminen on aina huono asia

– On syytä sanoa ääneen, että puolustusbudjetin kasvattaminen on aina huono asia ja kertoo osaltaan ulkopolitiikan epäonnistumisesta. Tavoitteena tulee aina olla asevarustelun hillitseminen. Siinä kilpailussa kun ei ole voittajia, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen sanoi eduskuntakeskustelussa valtioneuvoston puolustusselonteosta.

Mikkonen totesi, että ydinaseiden uhka on palannut kansainväliseen politiikkaan.

– Suomen pitää tukea YK:ta neuvotteluissa ydinaseet kieltävän sitovan sopimuksen aikaansaamiseksi. Meidän on mietittävä, miten Suomi voi olla edistämässä aseistariisuntaa kansainvälisesti tänäkin aikana.

Vihreiden mielestä selonteossa olisi pitänyt vastata Suomen lähialueen turvallisuustilanteen heikentymiseen vahvemmin sodankäynnin muutosten ja uudenlaisiin uhkiin vastaamisen kautta. Nyt selonteko vastaa turvallisuustilanteen heikkenemiseen asehankinnoilla, kasvattamalla sodan ajan joukkoja ja lisäämällä valmiutta.

Mikkonen totesi, että pienelle maalle kahdenvälisten sopimusten korostuminen ei ole hyvä vaihtoehto monenkeskeisen yhteistyön sijaan.

– Onkin hyvä, että Suomi sitoutuu selonteossa aktiivisesti kehittämään Euroopan unionin puolustusyhteistyön pysyviä rakenteita. On Suomen edun mukaista osallistua aktiivisesti EU:n eri hankkeisiin myös puolustuksen ja kriisinhallinnan saralla, Mikkonen totesi.

Vihreät ovat yhtä mieltä puolustusselonteon kanssa siitä, että Ruotsilla on oltava kahdenvälisessä puolustusyhteistyössä erityisasema.

– Me Vihreät asetamme Ruotsi-yhteistyölle tavoitteita. Meidän tavoitteenamme on lisätä yhteistä koulutusta. Haluamme yhtenäistää huoltovarmuutta, kuten lentokenttien yhteiskäyttöä, kaluston korjaamista ja turvaan viemistä kriisitilanteessa. Me harjoittelisimme ruotsalaisten ja suomalaisten joukkojen toimimista yhden johdon alaisuudessa sotaharjoituksissa, kuten kriisinhallinnassa jo tehdään.

– Vihreiden tavoite Suomen ja Ruotsin väliselle yhteistyölle on yhteiset turvatakuut sisältävä puolustusyhteistyösopimus, vaikkei se ehken toteudukaan lyhyellä tähtäimellä, Mikkonen totesi.