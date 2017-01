Timo Soini: Bernerin esityksestä ei ole hallituksessa yksimielisyyttä

Perussuomalaisten puheenjohtajan, ulkoministeri Timo Soinin mukaan liikenneministeri Anne Bernerin (kesk) ajatukset liikenneväylien yhtiöittämisestä ja autoilijoiden seurannasta eivät etene hallituksessa. Soinin mukaan perussuomalaiset eivät niitä hyväksy.

– Tämä on kohtelias täystyrmäys näille hankkeille. Tämä hallitus on panostanut tienpitoon ja korjausvelan kiinnikuromiseen huomattavasti edeltäjiään enemmän. Tätä linjaa on jatkettava, Soini sanoo.

Soini huomauttaa, että Bernerin selvitys ei ole hallituksen kanta.

– Kokoomuksessa ja keskustassa useat kansanedustajat sanoutuvat kilvan irti mm. yhteisesti ja yksimielisesti sovitusta veneverosta. Jos jotain yhdessä sovitaan, niin se tehdään yhdessä, jos jotain puretaan, se yhdessä puretaan. Niistä ei päätetä hallituskumppaneiden rivikansanedustajien tiedotteilla ja irtopisteiden keruulla, Soini piikittelee.