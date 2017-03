Presidentti Sauli Niinistö tapaa Vladimir Putinin arktisen foorumin yhteydessä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö matkustaa Venäjälle Arkangeliin 30. maaliskuuta 2017 kansainväliseen arktiseen foorumiin, presidentin kanslia tiedottaa.

Presidentti Niinistö osallistuu foorumissa People and the Arctic -paneelikeskusteluun. Paneelin muut osallistujat ovat Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Islannin presidentti Guðni Thorlacius Jóhannesson. Presidentti Niinistöllä on lisäksi kahdenvälinen tapaaminen presidentti Putinin kanssa.

The Arctic – Territory of Dialogue -foorumi järjestetään nyt neljättä kertaa. Sen tavoitteena on edistää arktisen alueen yhteistyötä ja kestävää kehitystä.

Edellisen kerran Venäjän järjestämä arktinen foorumi pidettiin vuonna 2013 Salehardissa. Presidentti Niinistö osallistui myös tuolloin tapahtumaan.