Antti Rinne haluaa, että SDP kiinnittää enemmän huomiota kansainväliseen politiikkaan

Antti Rinteen SDP:n puheenjohtajakisassa haastaneet Tytti Tuppurainen ja Timo Harakka nostivat kampanjoissaan vahvasti esiin kansainvälisen politiikan kysymykset ja Eurooppa-politiikan.

Uudelle kolmivuotiskaudelle puheenjohtajaksi puoluekokouksessa valittu Rinne arvioi, että puolueen täytyy tulevaisuudessa painottaa enemmän Eurooppa-politiikkaa ja kansainvälisiä asioita. Myös SDP:n uudeksi puoluesihteeriksi valittu kansainvälisissä tehtävissä kouliintunut Antton Rönnholm painotti tiedotustilaisuudessa, että puolue tuo tulevaisuudessa aiempaa enemmän esiin kansainvälistä ulottuvuuttaan.

Rinne arvioi, että yksi asia, mikä on eurooppalaisella tasolla syönyt sosialidemokraattisten puolueiden kannatusta, on ollut talouskuripolitiikka, joka hänen mukaansa on liitetty demaripuolueisiin. Puheenjohtajan mukaan populismin nousun ja esimerkiksi Donald Trumpin Yhdysvaltain presidentiksi valinnan taustalla on se, että ihmisiltä on puuttunut usko tulevaisuuteen vaikeassa taloustilanteessa.

Rinne totesi, että SDP on kyennyt osoittamaan, että elvyttävämpi linja on tuonut paremmin ihmisten luottamusta takaisin. Rinteen mielestä jatkossakin pitäisi kyetä käyttämään tarvittaessa velkarahaa investointeihin. Hän mainitsi esimerkkinä homekoulujen korjaukset, mikä säästäisi tulevaisuudessa terveydenhuoltokuluissa.

EI muutosta ulkopolitiikkaan

Rinteeltä kysyttiin tiedotustilaisuudessa, määritteleekö tulevaisuudessa puolueen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan puolueen tuleva presidenttiehdokas vai puolueen puheenjohtaja. Rinne totesi, että puolueen linjat määrittää puoluehallitus. Hän sanoi, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka on kokonaisuus, joka "edellyttää muutoksia tehtäessä kantoihin erittäin suurta harkintaa".

– Epäilen, että ei ole tulossa muutosta, Rinne totesi SDP:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan suhteen.

SDP valitsee Rinteen mukaan presidenttiehdokkaansa tämän vuoden ensimmäisessä puoluevaltuuston kokouksessa, joka järjestetään myöhemmin keväällä. Kokouksen ajankohtaa ei ole vielä päätetty.

SDP:n entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Eero Heinäluoma totesi torstaina Iltalehdelle seisovansa mielellään toisen ex-puheenjohtajan Jutta Urpilaisen takana, jos tämä suostuu SDP:n presidenttiehdokkaaksi. Urpilainen itse kertoi perjantaina STT:lle pohtivansa ehdokkuutta.

Rinne muistutti tiedotustilaisuudessa hänen todenneen jo ennen Heinäluomaa Urpilaisen olevan erinomainen ehdokas tasavallan presidentiksi.