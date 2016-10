RKP:n Anna-Maja Henriksson: Päivystysasetus on katastrofi

Hänen mielestään hallituksen keskittämisinto herättää huolta ympäri maata.

– Esimerkiksi Kotkassa ja Hämeenlinnassa ihmiset ovat huolissaan sairaanhoitonsa tulevaisuudesta. Pohjois-Karjalassa keskittämisinto herättää huolta jopa keskustalaisten omissa riveissä. Lokakuun alussa Vaasassa 10 000 pohjalaista osallistui mielenilmaisuun Vaasan keskussairaalaan puolesta, sanoo Anna-Maja Henriksson tiedotteessaan.

Hallitus julkaisi torstaina linjauksensa sairaaloiden päivystyksen uudistuksesta. Jatkossa ainoastaan 12 sairaalassa olisi täysi ympärivuorokautinen päivystystoiminta. Henrikssonin mukaan muun muassa Sitran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n kaltaiset asiantuntijat pitävät hallituksen linjaa vääränä.

– Pienemmät sairaalat ovat vuosikymmeniä kyenneet tarjoamaan laadukasta hoitoa. Haluammeko tosiaan, että etäisyydet sairaaloihin kasvavat, kun tiedämme, että onnistunut hoito usein on kiinni laadukkaan hoidon nopeasta saatavuudesta? Esimerkiksi Ruotsissa on huomattavasti enemmän päivystäviä sairaaloita, kuin myös Tanskassa, jossa asukkaita on yhtä paljon kuin Suomessa. Miksi Suomen kokoisessa maassa on pärjättävä näin harvalla sairaalalla?, Henriksson kyselee.

RKP:n puheenjohtaja kyseenalaistaa myös koko sote-uudistuksen prosessin. Hänen mukaansa hallitus tekee uudistusta väärin perustein ja vääristä lähtökohdista.

– Nyt vaikuttaa siltä, että hallitus haluaa ensin lakkauttaa sairaalat, sulkea synnytysosastoja, heikentää paikallistason päivystystoimintaa ja kansalaisten oikeuksia, vähentää niin erikoissairaanhoidon kuin perusterveydenhuollon päivystystä, ja vasta sitten muodostaa 18 uutta maakuntaa. Tämä ei ole rehellistä maakuntia ja alueita kohtaan. Maakuntien on itse saatava päättää päivystyksen laajuudesta, Henriksson tykittää.

Hänen mukaansa maakuntien pitäisi saada tasa-arvoiset mahdollisuudet päättää asukkaidensa hoidon laajuudesta.

– Keskittämisinnossa hallitus on unohtanut potilaan täysin, Henriksson väittää.

