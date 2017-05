Keskusta: Ei liittovaltiota eikä tulosiirtounionia

– Lähi-Idässä soditaan. Ukrainan kriisi on ratkaisematta ja on aiheuttanut sen, että suhteemme tärkeään naapuriimme Venäjään ei voi olla normaali. Pohjois-Afrikka on arabikevään jäljiltä yhä epävakaa ja koko Afrikan haasteet kasvavat tuottaen muuttoliikettä. Terrorismi hakee kasvupohjaa tästä levottomuudesta ja siihen sisältyvästä vastakkainasettelusta. Ilmastonmuutos on globaali ja jättimäinen yhteinen ongelmamme, luetteli Matti Vanhanen keskustan ryhmäpuheenvuorossa pääministerin ilmoituksesta ulko- ja turvallisuuspoliittisen sekä EU-toimintaympäristön muutoksista.

Vanhasen mukaan johtopäätös tästä on yksinkertainen: meidän on vaikutettava toimintaympäristöömme.

– Siihen tarvitaan yhtenäistä ja toimintakykyistä EU:ta. EU on välineemme sekä vaikuttaa että estää se, ettei meitä vedetä hallitsematta mukaan näihin kriiseihin tai etteivät ne leviä valtoimenaan Euroopan sisälle. EU on tässä suhteessa vahvin käytössämme oleva toimija, hän sanoi.

Toiseksi keskustan mielestä Brexit on saatava jäntevästi läpi, ja Britanniasta on tämän jälkeen pyrittävä saamaan läheinen yhteistyökumppani.

Kolmanneksi keskustan mukaan pieni maa tarvitsee suojakseen kansainvälisiä sopimuksia ja kaikkien kunnioitusta niitä kohtaan sekä EU:n ja YK:n kaltaisia yhteisiä päätöksentekopöytiä.

- Ilman tätä sopimusten ja järjestöjen verkostoa luiskahtaisimme takaisin suurvaltojen maailmaan ja suurvaltojen Eurooppaan. Pienen maan ei kannata rakentaa vastakkainasettelua kansallisvaltion suvereniteetin ja järkevän kansainvälisen yhteistyön välille, Vanhanen totesi.

Hänen mukaansa tästä vedettävä johtopäätös on myös selvä: kansainvälisen yhteistyön on perustuttava kattaviin sopimuksiin ja niiden tinkimättömään kunnioittamiseen.

– Tämän painottaminen on nyt tärkeää, koska niin moni keskeinen toimija pyrkii muuhun. Venäjä rikkoi Krimin haltuunotolla kansainvälisiä sopimuksia. USA korostaa monenkeskisyyden sijasta nyt kahdenvälisyyttä ja muun muassa leikkaa tuntuvasti YK:n resursseja. Britit puolestaan heikentävät EU-erollaan unionia. Valitettavan moni kehityskulku vie väärään suuntaan.

Neljänneksi Vanhasen mukaan lähimmässä ympäristössämme meidän on vaalittava vakautta.

– Jos asiat muualla ovat rempallaan, on oma naapurusto pyrittävä pitämään ehjänä. Tästä syntyykin johtopäätös, että vakauspolitiikan ja liennytyksen opin soveltaminen Itämeren alueella on nytkin viisautta.

Vanhanen totesi, että viime viikkoina on käyty värikästä ja sekavaakin keskustelua siitä, miten suhtaudumme EU:n Lissabonin sopimuksen keskinäisen avunannon velvollisuuteen.

– Yksinkertaisesti: olemme sitoutuneet siihen. Avun sisällöstä päätetään aina tapauskohtaisesti. Me emme etukäteen voi luvata sotilaallista apua, mutta tarkka raja mielestäni menee siinä, että emme saa kieltää apua etukäteen

Matti Vanhasen mukaan keskusta antaa tukensa EU:n puolustusulottuvuuden kehittämiselle.

– Se tapahtuu pääosin unionin puitteissa mutta jäsenmaiden kesken. Muun muassa materiaalikysymyksissä voimme hyvin kannattaa myös yhteisöpolitikkaa. Ilmastopolitiikkaan, ruokaturvallisuuteen, energiayhteistyöhön, innovaatiopolitiikkaan, digitaalisen talouden edistämiseen yms. tärkeisiin aiheisiin tarvitaan kykyä ja halua toimeenpanna jo tehtyjä päätöksiä.

"Lliittovaltio paha virhe"

Vanhanen totesi, että suurimmat paineet EU:n perussopimusta kohtaan liittyvät erilaisiin visioihin siitä, mitä talouspolitiikassa ja työllisyydessä olisi tehtävä. Tässä keskustelussa muun muassa Ranskasta esitetään ajatuksia vahvemmasta unionin taloushallinnosta valtiovarainministereineen.

– Siitä seuraisi vääjäämättä paine vahvempaan yhteiseen budjettiin ja lopulta unionin verotusoikeuksiinkin, hän sanoi.

– Se, että keskusta ei kannata siirtymistä tulonsiirto-Eurooppaan, ei vähennä selkeää kantaamme eurooppalaisen yhteistyön ja eurooppalaisuuden korostamisesta mainitsemissani lukuisissa muissa asiaryhmissä. Henkisesti meidän on oltava levottomassa maailmassa samaan aikaan suomalaisia ja eurooppalaisia. Suurissa kysymyksissä meidän on oltava yhä enemmän eurooppalaisia mutta pienemmissä asioissa Suomen lipun alla tehtävät päätökset ovat tärkeimpiä, Vanhanen totesi.

Keskustan mukaan paha virhe tapahtuu, jos kuvitellaan, että ajamalla federalistista mallia, ongelmat ratkaistaisiin.

– Suuri syy voimakkaaseen kansalaiskritiikkiin EU:ta vastaan syntyy juuri pelosta heikentää kansallisvaltioita, hän huomautti.