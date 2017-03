Juha Rehula: Olemme ensimmäisenä maailmassa tekemässä tässä mittakaavassa uudistusta

– Viime kädessä muutos tehdään maakunnissa ja ruohonjuuritasolla. Laki antaa raamit muutokselle alueelliset erityispiirteet huomioiden, Juha Rehula sanoi tiistaina eduskunnassa lähetekeskustelussa maakuntien perustamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen lakikokonaisuudesta eli sote- ja maakuntauudistuksen laeista.

Hän korosti, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa on kyse vuosien muutostyöstä. Muutos tapahtuu vähitellen ennen kaikkea käytännön työssä toimintatapojen muutosten, ammattilaisten lisääntyvän yhteistyön ja ohjauksen virtaviivaistumisen kautta.

– Uudistuksen lähtökohdat ja tärkeimmät keinot eivät ole näinä noin kymmenenä vuotena muuttuneet, kun lakia on koetettu tehdä. Olemme ensimmäisenä maailmassa tekemässä tässä mittakaavassa uudistusta, jossa sekä sosiaali- että terveyspalvelut tuodaan tiiviisti yhteen. Ammattilaisten on toimittava yhteistyössä siten, että ihmiselle muodostuu sujuvia palveluketjuja heidän omista tarpeistaan lähtien – ei järjestelmän ehdoilla, Rehula sanoi.

Hänen mukaansa keskeinen keino saada palvelujen rapautumiskehitys pysähtymään on antaa vastuu palvelujen järjestämisestä ja rahoittamisesta samalle toimijalle.

– Nykyisin lähes 200 eri kunnallisen organisaation järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto siirretään 18 maakunnalle. Arvovaltainen kansainvälinen arviointipaneeli katsoi valmisteluprosessiin kuuluneessa ennakkoarvioinnissaan, että uudistuksen perusratkaisu on toimiva, Rehula kertoi.

Rehula myös hoputti alueellista valmistelua.

– Viimeistään nyt alueiden muutosvalmisteluun on otettava uusi vaihde. Jotkin maakunnista ovat täysin valmiita siirtymään kuntarajariippumattomaan malliin, kun vastuu palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta siirtyy 1.1.2019 uusille maakunnille. Osalle alueista tulee vielä kiire, ministeri ennakoi.

– On tärkeää, että maakuntien palvelutuotanto on vahvassa valmiudessa vastaamaan valinnanvapauden tuloon. Kaikki edellytykset sille on olemassa. Julkisella toimijalla on erittäin hyvät lähtökohdat, Rehula uskoo.

Sote-kokonaisuuden osana valmistellaan asiakkaan valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö, joka tulee eduskuntaan siten, että se on käsiteltävänä yhtä aikaa järjestämiskokonaisuuden kanssa. Valinnanvapauslaki on parhaillaan lausuntokierroksella, joka päättyy 28. maaliskuuta.

Lue myös: Ministeri Anu Vehviläinen: Maakuntauudistus on Suomen mittavin reformi