Uusi puolue lopettaisi vedonlyönnin eläimillä: "Rastit päälle hevostaloudelle"

Keskiviikkona puoluerekisteriin merkittiin Eläinoikeuspuolue EOP. Ainakin suurimmissa kaupungeissa valtuustoihin pyrkivä puolue haluaa eläimistä juridisia henkilöitä ja lopettaa maataloustuet eläimille.

Eläinoikeuspuolueen ohjelmassa on myös lause "vedonlyönti eläinurheilusta on lopetettava, sillä se syventää eläimen asemaa urheiluvälineenä". Samalla todetaan, että koirien ja hevosten harrastus- ja kilpailukäyttöä on toteutettava näiden eläinten tarpeita ja hyvinvointia kunnioittaen.

Hevosurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Hippoksen hallituksen puheenjohtaja kansanedustaja Mika Lintilä (kesk.) sanoo, että tuollaisen vedonlyöntilinjauksen toteutuessa "rastit lyötäisiin hevostalouden päälle".

Raviurheilu elättää hänen mukaansa suoraan 15 000 suomalaista. Ala elää totalisaattorituloista eli vedonlyönnistä saatavien palkkioiden varassa.

– Puhutaan merkittävästä elinkeinosta. Kaikki olisi vaakalaudalla, Mika Lintilä kommentoi.

– Läpi maailman eläimet ovat suosituimpia vedonlyöntikohteita. Meidän ravihevostemme huolenpito on niin korkealle viety, että muilla hevosilla on jopa huonompi tilanne, kun niiden terveyttä ei seurata samalla tavalla.

Lintilä ihmettelee kannanottoa myös puhtaasta Suomi- ja Suomi 100 -näkökulmasta:

– Raviurheilu mahdollisti suomenhevosen säilymisen, hän huomauttaa.